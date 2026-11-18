maç özeti:

TFF U19 Gelişim Ligi 8. Grup 9. hafta mücadelesinde ev sahibi Nazilli Pınarbaşıspor U19, sahasında İzmirspor U19 ile karşılaştı. İki yüze yakın izleyicinin takip ettiği karşılaşma, konuk takımın erken golleri ve cezasız bırakılmayan ataklarıyla 7-1 sona erdi.

ilk yarıda hızlı başlangıç:

Maça hızlı başlayan İzmirspor, 7. dakikada Rüzgar ile öne geçti. İki dakika sonra 9. dakikada Ege Emirhan farkı ikiye çıkardı. 20. dakikada Mehmet Yeşilgöz’ün golü skoru 0-3’e taşırken, Nazilli Pınarbaşıspor 22. dakikada Fikret ile cevap verip durumu 1-3 yaptı. İlk yarının son golünü ise 29. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Ege Emirhan kaydederek periyodu 1-4 tamamladı.

ikinci yarı ve oyunun seyrindeki değişim:

İkinci yarıda İzmirspor kontrolü tamamen elinde tutmaya devam etti. 56. dakikada oyuna sonradan giren Mehmet Yağız uzaktan bulduğu golle skoru 1-5 yaptı. 63. dakikada Samet Arda farkı altıya çıkarırken maçın son golü 89. dakikada Ulaş Gömek’ten geldi ve mücadele 7-1 ile noktalandı. Nazilli kanadından başka bir yanıt gelmeyince karşılaşma bu skorla tamamlandı.

İzmirspor’un erken baskısı ve set hücumlarındaki verimliliği, maçın belirleyici unsurları oldu. Konuk takımın gol yükünü özellikle Ege Emirhan ve Mehmet’ler üstlendi; ev sahibi ise 22. dakikadaki Fikret’in golüyle kısa süreli moral buldu ancak savunma zaafları sonucu aradaki fark kapatılamadı.

Stat: Nazilli Pınarbaşı Stadı

Hakemler: Berk Pekşen, Ömer Dölek, Enes Duran

Nazilli Pınarbaşıspor U19: Selahattin, Adnan, Kaan Hakan, Muhammet İsmet, Ömer Efe, Toprak, Halil, Furkan Efe, Fikret, Ali Eren, İlhan Miraç

İzmirspor U19: Ali Osman, Ulaç, Yasin, Berk Cemal, Yağız Gencer, Samet Arda, Berke, Rüzgar, Ege Demirhan, Mehmet Yeşilgöz, Metin

Goller: Dk. 22 Fikret (Nazilli Pınarbaşıspor U19); Dk. 7 Rüzgar, Dk. 9 ve 29 Ege Emirhan, Dk. 20 Mehmet (Mehmet Yeşilgöz), Dk. 56 Mehmet Yağız, Dk. 63 Samet Arda, Dk. 89 Ulaş (İzmirspor U19).

TFF U19 GELİŞİM LİGİ 8. GRUP’TA NAZİLLİ PINARBAŞISPOR, İZMİRSPOR'U 7-1'LİK SKORLA GEÇTİ