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Amatör kulüplere malzeme desteği: Merkezefendi'de buluşma

Merkezefendi Belediyesi, amatör spor kulüplerine çeşitli branşlarda malzeme verecek; program 8 Ekim'de, Mesut Bakkal'ın katılımıyla yapılacak.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 12:47

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Amatör kulüplere malzeme desteği: Merkezefendi'de buluşma

Merkezefendi'de amatör spor kulüplerine malzeme desteği

Merkezefendi Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine yönelik malzeme desteğini sürdürüyor. Belediye tarafından düzenlenen program kapsamında, kulüplerin ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli branşlarda kullanılmak üzere malzemeler teslim edilecek ve sporun yerel düzeyde yaygınlaşmasına katkı sağlanacak. Etkinliğe Türkiye'nin tanınmış teknik direktörlerinden Mesut Bakkal de katılacak.

Belediyenin hedefi:

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, sporun toplumun her kesimine ulaşması için çalıştıklarını vurguladı. Doğan, "Merkezefendi’de sporla iç içe bir belediyecilik anlayışını sürdürüyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin sporla buluşmasını, yeteneklerini geliştirmesini ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesini çok önemsiyoruz" sözleriyle programın amaçlarını özetledi. Başkan Doğan, amatör kulüplerin yerel düzeyde gençlerin gelişiminde önemli rol oynadığını ve desteğin artarak devam edeceğini belirtti.

Program ayrıntıları:

Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Desteği Programı, 8 Ekim Perşembe günü saat 17.30'da Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu'nda gerçekleştirilecek. Etkinlikte kulüplere ihtiyaçları doğrultusunda malzeme teslimleri yapılacak; katılımcılarla sporun ve genç yeteneklerin gelişimine ilişkin değerlendirmeler paylaşılacak. Program, yerel kulüplerin sürdürülebilir biçimde desteklenmesi ve spor faaliyetlerinin yaygınlaştırılması hedefiyle planlandı.

Merkezefendi Belediyesi'nin bu adımı, amatör sporun güçlendirilmesine yönelik somut bir destek olarak öne çıkıyor ve ilerleyen dönemde benzer girişimlerin artacağı mesajını veriyor.

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ, İLÇEDE FAALİYET GÖSTEREN AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE MALZEME DESTEĞİNDE...

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ, İLÇEDE FAALİYET GÖSTEREN AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE MALZEME DESTEĞİNDE BULUNMAYA DEVAM EDİYOR. TÜRK FUTBOLUNUN DENEYİMLİ TEKNİK DİREKTÖRLERİNDEN MESUT BAKKAL’IN DA KATILACAĞI DESTEK PROGRAMINDA, SPOR KULÜPLERİNE ÇEŞİTLİ BRANŞLARDA KULLANILMAK ÜZERE MALZEMELER TESLİM EDİLECEK.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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