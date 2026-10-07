Recep Ünalan'dan dünya şampiyonalarında ilk madalya

Recep Ünalan dünya ikincisi oldu

Pist Bisikleti Milli Takım Antrenörü Recep Ünalan, Londra'da düzenlenen UCI Masterlar Pist Bisikleti Dünya Şampiyonası'nda 35-39 yaş erkekler puan yarışında gümüş madalya kazandı. Organizasyon 5-11 Ekim 2026 tarihlerinde Lee Valley VeloPark Velodromu'nda gerçekleştiriliyor.

finalin detayları:

Final, 30 kilometre ve 120 tur üzerinden yapıldı. Ünalan yarışı 41 puanla tamamlayarak ikinci oldu. Yarışı 51 puanla Alman Adrian Karnitzki birinci, 38 puanla Büyük Britanyalı Mark Barningham üçüncü sırada bitirdi.

tarihsel önem ve sonraki sınavlar:

Ünalan'ın elde ettiği başarı, Türk pist bisikletinin dünya şampiyonalarındaki ilk madalyası olarak kayıtlara geçti. Türkiye'yi Team ISS Academy Spor Kulübü sporcusu olarak temsil eden Ünalan, turnuvada ayrıca scratch, bireysel takip (Individual Pursuit) ve zamana karşı (Time Trial) yarışlarına da katılacak. Şampiyona 11 Ekim'e kadar sürecek.

PİST BİSİKLETİ MİLLİ TAKIM ANTRENÖRÜ RECEP ÜNALAN, LONDRA’DA DÜZENLENEN UCI MASTERLAR PİST BİSİKLETİ DÜNYA ŞAMPİYONASI’NDA 35-39 YAŞ ERKEKLER PUAN YARIŞINDA GÜMÜŞ MADALYA KAZANARAK TÜRK PİST BİSİKLETİNE DÜNYA ŞAMPİYONALARINDAKİ İLK MADALYASINI GETİRDİ.