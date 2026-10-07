Muğlaspor sıkışık fikstürde hedefini 'iyi skorlar' olarak belirledi

muğlaspor milli aranın ardından zorlu fikstüre hazırlanıyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Muğlaspor, milli ara sonrasında başlayacak yoğun program öncesinde hazırlıklarını Kemal Dirikan Tesisleri'nde sürdürüyor. Teknik direktör Yalçın Koşukavak, arayı fiziksel eksikleri gidermek için iyi değerlendirdiklerini ve takımın iki hazırlık maçı oynadığını belirtti.

program ve karşılaşmalar:

Koşukavak, ligin iddialı takımlarıyla üst üste maçlar oynayacaklarını aktararak ilk karşılaşmanın deplasmanda Fatih Karagümrük olacağını söyledi. Ardından içeride Bursaspor, daha sonra deplasmanda Manisa ile oynanacak bir seriye gireceklerini ifade etti. Teknik adam, maçların üç-dört günde bir gerçekleşeceği için fikstürün çok yoğun olduğunu vurguladı ve Karagümrük'ün kadro olarak güçlü bir rakip olduğuna dikkat çekti.

sakatalık durumu ve hedefler:

53 yaşındaki teknik adam, sakatlıklara dair bilgi vererek Selim'in arka adalesinde bir problem oluştuğunu, Bilal'in de sakat olduğunu aktardı ve bazı ufak tefek sorunların maça kadar geçmesinin beklendiğini söyledi. Koşukavak, kadroda eksikler olsa da rotasyon ve hazırlık planlarıyla bu dönemi yönetmeye çalışacaklarını belirtti.

Özetle teknik ekip, yaklaşık 20 gün içinde dört maçlık sıkışık bir periyoda gireceklerini; önceliğin oyuncu sağlığı ve maç ritmini korumak olduğunu bildirdi. Muğlaspor'un kısa vadeli hedefi ise iyi skorlar alıp bu periyodu geçmek olarak açıklandı.

MUĞLASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ YALÇIN KOŞUKAVAK AÇIKLAMALARDA BULUNDU