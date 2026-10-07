Şanlıurfa'da ciğer ocaklarına kadın eli: ustalık sofralarda

Şanlıurfa’da kadın ustaların geleneğe yeni dokunuşu

Şanlıurfa’nın dünyaca tanınan ciğer kebabı geleneğinde uzun süre erkek ustalar ön plandaydı. Son dönemde kentte kadınlar, ciğerin hazırlanmasından pişirilmesine ve müşteriye servis edilmesine kadar tüm zincirde aktif görev almaya başladı. Günün erken saatlerinde iş başı yapan kadın ustalar, ciğerleri titizlikle temizleyip şişlere diziyor, köz ocak başında pişiriyor ve tabaklarla müşteriye sunuyor.

Ocak başında titizlik ve ustalık:

Kadın ustalar yalnızca pişirme ile sınırlı kalmıyor; doğramadan saplamaya, tuz ve baharat ayarından sunuma kadar birçok ayrıntıyı üstleniyorlar. Ciğerler önce özenle temizleniyor, ardından uygun büyüklükte parçalara ayrılarak şişe diziliyor ve kömürün közünde pişiriliyor. Bu süreçte hijyen ve malzeme seçimine gösterilen özen müşterilerin de dikkatini çekiyor. İşletmelerdeki erken mesai ve yoğun tempoya rağmen kadınların titiz çalışması lezzet ve sunumda fark yaratıyor.

İşletmecilik, algı değişimi ve örnek ustalar:

Kadınlar, sadece ocakta değil iş yerinin yönetiminde de söz sahibi. Sipariş takibi, müşteri ilişkileri ve işletme düzeni gibi işleri yürüten kadınlar aynı zamanda kendi mekanlarını açıyor. Yaklaşık 5 yıldır kendi işletmesini çalıştıran Sibel Altuncu, mesleğini sevdiğini ve diğer kadınlara örnek olmaya çalıştığını söylüyor. Altuncu, kadının elinin değdiği yemeklerin daha temiz, titiz ve lezzetli olduğunu düşündüğünü belirtiyor ve bu alanda ilerlemek isteyenlere destek vermeye hazır olduğunu ekliyor.

Müşteriler de ocak başında bir kadın usta görünce şaşkınlıkla karışık ilgi gösteriyor; çoğu zaman olumlu dönüşler alınıyor. Bir müşterinin, bir kadının ciğer sapladığını ve pişirdiğini ilk kez gördüğünü söyleyerek takdir etmesi kadın ustalar için moral kaynağı oluyor. Bu geri dönüşler, sektördeki cinsiyet algısını yavaş da olsa değiştirmeye ve kadınların bu geleneksel alanda kalıcı yerler edinmesine katkı sağlıyor.

KENDİ İŞLETMESİNİ KURARAK YAKLAŞIK 5 YILDIR OCAK BAŞINDA TER DÖKEN SİBEL ALTUNCU, MESLEĞİNİ ÇOK SEVDİĞİNİ SÖYLEDİ.