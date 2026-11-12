Amatör lig maçında saha karıştı: çok sayıda futbolcu hastaneye kaldırıldı

Maçta olaylar ve gidişat:

Trabzon 1. Amatör Ligi'nde Tonya Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmada Tonyaspor ile Yomra Yıldırım SK takımları karşılaştı. Mücadele ilk yarıyı Tonyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandıktan sonra, ikinci yarının başında ev sahibi ekip bir gol daha bularak skoru 2-0 yaptı. Konuk ekip, dakikalar 64'te bulduğu golle farkı bire indirince maçta tansiyon yükselmeye başladı.

Çatışma anı ve yaralanmalar:

Dakikalar 89'u gösterdiğinde bir ikili mücadele sonrası saha karıştı ve çıkan olaylarda oyuncular arasında arbede yaşandı. Olaylarda yaklaşık 10 futbolcu yüzlerine aldıkları darbeler sonucu yaralanarak ambulanslarla Tonya Devlet Hastanesi'ne götürülüp tedaviye alındı. Konuk ekip oyuncusu Alihan Kara ise durumunun takibi için Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Çıkan saha olayları nedeniyle karşılaşma tatil edilirken, emniyet ve yetkililer olayla ilgili adli inceleme başlattı. Kulüpler ve lig sorumluları, hem sağlık hem disiplin süreçlerinin tamamlanmasının ardından gerekli açıklamaları yapacaklarını bildirdi.

TRABZON'UN TONYA İLÇESİNDE TONYASPOR İLE YOMRA YILDIRIM SK ARASINDA OYNANAN TRABZON 1. AMATÖR LİGİ MAÇI ÇIKAN OLAYLAR NEDENİYLE YARIDA KALDI.