Akçadağ'da sulama kanalına devrilen araç: iki kişi hastaneye kaldırıldı

Kaza yeri ve zamanı:
Malatya'nın Akçadağ ilçesi Doğu Mahallesi Muhacir Ovası mevkiinde, saat 16.00 sıralarında seyir halinde olan bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına devrildi.
Yaralıların durumu ve müdahale:
Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.
Soruşturma:
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Olayla ilgili detayların belirlenmesi için yetkililer çalışmalarını sürdürüyor.
MALATYA’DA OTOMOBİLİN SULAMA KANALINA DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.
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