Akçadağ'da sulama kanalına devrilen araç: iki kişi hastaneye kaldırıldı

Kaza yeri ve zamanı:

Malatya'nın Akçadağ ilçesi Doğu Mahallesi Muhacir Ovası mevkiinde, saat 16.00 sıralarında seyir halinde olan bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına devrildi.

Yaralıların durumu ve müdahale:

Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Soruşturma:

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Olayla ilgili detayların belirlenmesi için yetkililer çalışmalarını sürdürüyor.

MALATYA’DA OTOMOBİLİN SULAMA KANALINA DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.