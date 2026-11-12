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Akçadağ'da sulama kanalına devrilen araç: iki kişi hastaneye kaldırıldı

Akçadağ'da sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu otomobil sulama kanalına devrildi; sağlık ekipleri iki yaralıyı hastaneye taşıdı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 17:11

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Akçadağ'da sulama kanalına devrilen araç: iki kişi hastaneye kaldırıldı

Kaza yeri ve zamanı:

Malatya'nın Akçadağ ilçesi Doğu Mahallesi Muhacir Ovası mevkiinde, saat 16.00 sıralarında seyir halinde olan bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına devrildi.

Yaralıların durumu ve müdahale:

Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Soruşturma:

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Olayla ilgili detayların belirlenmesi için yetkililer çalışmalarını sürdürüyor.

MALATYA’DA OTOMOBİLİN SULAMA KANALINA DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ...

MALATYA’DA OTOMOBİLİN SULAMA KANALINA DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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