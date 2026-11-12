Omü'nün uluslararası spor başarıları Ankara'da ödüllendirildi

Törende OMÜ sporcularının başarıları vurgulandı:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) sporcuları Yasin Muhittin Can ve Kardelen Demir, uluslararası müsabakalarda elde ettikleri birincilikler dolayısıyla Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun (TÜSF) 30. kuruluş yıl dönümü kapsamında Ankara'da düzenlenen törende ödüllendirildi. Etkinlik, üniversite, spor ve medya temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

ödüllerin takdimi ve üniversiteye dönüşü:

Tören kapsamında, sporcuların kazandığı kupalar ve gelen başarıların simgesi niteliğindeki ödüller, Genel Sekreter Prof. Dr. Erhan Burak Pancar ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğr. Gör. Selman Aslan tarafından Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın'a takdim edildi. Dünya Muay Thai müsabakalarında birincilik elde eden Yasin Muhittin Can ile Avrupa Taekwondo mücadelelerinde birinci olan Kardelen Demir'in başarıları, üniversitenin uluslararası spor alanındaki katkılarına dikkat çekti.

törenin içeriği ve federasyonun değerlendirmesi:

TÜSF'nin 30. yıl gecesinde açılış konuşmasını yapan Federasyon Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen, üniversite sporlarının son yıllarda gösterdiği gelişimi ve federasyonun birikimini özetledi. Türkmen, elde edilen derecelerin sporcuların azmi, antrenörlerin emeği, üniversitelerin sağladığı destek ve federasyonun koordinasyonuyla gerçekleşen ortak çalışmanın ürünü olduğunu belirtti.

Törende üniversitelere; yurt içi faaliyetlere katılım, madalya sıralaması, sporcu sayısı ile katılım, Avrupa Üniversite Sporları Birliği (EUSA) faaliyetlerinde altın madalya ve Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) faaliyetlerinde altın madalya olmak üzere farklı kategorilerde ödüller takdim edildi. Ayrıca, üniversite sporlarının tanıtımına katkı sunan basın mensuplarına ve federasyonun geçmiş dönemlerinde görev alarak üniversite sporlarına emek veren isimlere plaket ve teşekkür belgeleri verildi.

Program, Gazi Üniversitesi Halk Oyunları Topluluğu'nun seğmen gösterisiyle devam etti ve ödül takdimlerinin ardından sona erdi. Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın, uluslararası alanda üniversiteyi temsil eden sporcuları tebrik ederek, başarılarında emeği geçenlere teşekkür etti.

OMÜ REKTÖRÜ PROF. DR. FATMA AYDIN (ORTADA)