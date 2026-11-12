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Nazilli'de gençlerin yarış merakı canlandı: pilot Şahin Çalışkan okulları gezdi

Ralli pilotu Şahin Çalışkan, AYOSK ile Nazilli'de iki okulda öğrencilerle buluştu; yarış otomobili gösterildi, deneyim paylaşıldı ve disiplin vurgulandı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 17:01

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Nazilli'de gençlerin yarış merakı canlandı: pilot Şahin Çalışkan okulları gezdi

Nazilli'de otomobil sporları öğrencilere tanıtıldı

Ralli pilotu Şahin Çalışkan, Türkiye ve uluslararası yarışlardaki dereceleriyle Aydın'a kazandırdığı başarıları Nazilli'deki öğrencilerle paylaştı. 2005-2006 Türkiye AVİS Tırmanma Şampiyonası'nın Ankara'da yapılan son ayağında Türkiye üçüncüsü olan Çalışkan, bu sezon elde ettiği derecelerle ilçeye çok sayıda kupa getirdi. AYOSK üyesi olan pilot, 15 yıldır süren yarış kariyerinin ardından geçtiğimiz günlerde Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel tarafından makamında tebrik edilmişti.

okul ziyaretleri ve gösterim:

Sezonun sona ermesinin ardından 2027 yılı Nisan ayında başlayacak yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Çalışkan, otomobil sporlarının tanıtımı ve gençlerle buluşma amacıyla ilçedeki iki okulu ziyaret etti. Beraberinde AYOSK Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Karaömer ile ilk olarak Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Otomotiv Teknolojileri Bölümü'ndeki öğrencilere, ardından Nazilli Şehit Sümer Deniz Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine ulaştı.

Çalışkan'ın beraberinde getirdiği yarış otomobili öğrencilere sürpriz oldu; okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte Karaömer'in otomobil sporlarını tanıtan sunumu sonrası öğrenciler aracın yanına gidip pilot koltuğuna oturdu. Hayatlarında ilk kez bir yarış otomobilini bu kadar yakından görme imkânı bulan öğrenciler hem aracı inceledi hem de kısa deneyimler yaşadı.

başarı, güvenlik ve gelecek hedefleri:

Okul müdürleri Faruk Al ve Şakir Taşkıran tarafından karşılanan Çalışkan, öğrencilere başarı hikayesini anlatarak başarısının sırrını disiplinli çalışmak olarak özetledi. Kendisinin aslen Bozdoğanlı olduğunu ve drag yarışçı kimliğiyle bu spora tutkusu nedeniyle başladığını belirten Çalışkan, öğrencileri teşvik ederek kadın sporcuların da başarılı olabileceğini vurguladı ve çekinmemeleri gerektiğini söyledi.

Çalışkan, yarış araçlarının güvenlik önlemlerine dikkat çekerek araçların mekanik koruma, yanmaz koltuklar, yanmaz tulumlar, dışarıdan açılabilen aksam ve çelik zırh gibi tedbirlerle hazırlandığını aktardı. Kulüp olarak gençleri spora kazandırmak istediklerini, yeni pilotlar yetiştirmeye destek vereceklerini ve Yenipazar'daki Otokros pistine ile Nazilli'deki kulüp binasına öğrenci ve ilgilileri beklediklerini ifade etti.

Hasan Karaömer ise etkinliğin Milli Eğitim bünyesindeki okullarda yapılmasının önemine dikkat çekti; öğrencilerin ilgisi ve heyecanının memnuniyet verici olduğunu söyledi. Yönetim Kurulu Üyesi Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan başta olmak üzere üyelerle tulumlarını giyerek daha geniş kapsamlı, planlı etkinlikler düzenleyeceklerini, özellikle Yenipazar'daki tüm okullara ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. Amaçlarının sadece yarış düzenlemek değil, otomobil sporlarını genç nesillere sevdirmek ve AYOSK'u bölgede daha görünür kılmak olduğu vurgulandı.

NAZİLLİ&#039;DE ÖĞRENCİLERE OTOMOBİL SPORLARI TANITILDI

NAZİLLİ'DE ÖĞRENCİLERE OTOMOBİL SPORLARI TANITILDI

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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