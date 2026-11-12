Kıbrıslı gençlere ortak vizyon: Kayserispor’dan KKTC futboluna iş birliği daveti

Kayserispor’dan KKTC futboluna iş birliği mesajı

Kayserispor Başkan Yardımcısı ve Altyapılar Sorumlusu Samet Sarıoğlu, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu ile bir araya gelerek Kıbrıslı Türk gençlerin futbol gelişimine yönelik olası iş birliklerini değerlendirdi. Ziyarette kulüpler arası kurulabilecek yapılar, altyapı projeleri ve ortak organizasyonlar gündeme geldi.

Görüşmenin odak noktaları:

Taraflar, genç futbolcuların gelişimine yönelik somut adımları ele aldı. Sarıoğlu, geçtiğimiz günlerde KKTC’de düzenlenen ve Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ile Trabzonspor’un KKTC karmalarıyla karşılaştığı Dostluk Kupası organizasyonunu değerlendirerek etkinliğin Türkiye’de geniş yankı uyandırdığını vurguladı. Toplantıda ayrıca Samsunspor ve Antalyaspor gibi diğer Türk kulüpleriyle kurulan bağların da önemine dikkat çekildi.

Sarıoğlu, Kayserispor olarak Kıbrıslı Türk gençlerin gelişimine katkı sağlamak için her türlü desteğe hazır olduklarını ifade ederek, "Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’la kurulan bağların yanı sıra Samsunspor, Antalyaspor gibi takımlarla da kurulan bağlar çok önemli. Biz de Kayserispor olarak bu bağın bir parçası olmaktan onur duyarız" şeklinde konuştu.

Somut adımlar ve hediyeleşme:

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, ziyaretten ve iş birliği teklifinden memnuniyet duyduğunu belirtti. Sertoğlu, Kıbrıslı Türk gençlerin altyaş kategorilerinde karşılaşmalara katılabilmesi için uzun süredir girişimlerde bulunduklarını ifade ederek, "Yıllardır bunu söylüyoruz. FIFA ve UEFA’nın çocuklarla ilgili bir sorunu yoktur. Dolayısıyla bu tür organizasyonların devamını getireceğiz. Bu çok iyi bir başlangıçtı" dedi.

Toplantıda Kayserispor’un KKTC takımlarını kulübün düzenleyeceği organizasyonlara davet etme isteği öne çıktı. Görüşme sonunda Samet Sarıoğlu, Hasan Sertoğlu’na 38 numaralı Kayserispor forması hediye etti; Sertoğlu da Sarıoğlu’na üzerinde isminin yazılı olduğu KKTC Milli Takım forması takdim etti. Taraflar, genç oyunculara daha fazla uluslararası ve bölgesel maç imkanı sağlanması yönünde iş birliğini ilerletme kararı aldı.

Ziyaret, iki tarafın altyapı odaklı ilişkileri güçlendirme niyetini net şekilde ortaya koyarken, önümüzdeki dönemde düzenlenecek organizasyonlar ve ortak projeler takip edilecek.

KAYSERİSPOR BAŞKAN YARDIMCISI VE ALTYAPILAR SORUMLUSU SAMET SARIOĞLU, KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU'NU (KTFF) ZİYARET ETTİ. SARIOĞLU, KIBRISLI TÜRK GENÇLERİN FUTBOL GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAMAYA HAZIR OLDUKLARINI BELİRTEREK, KKTC TAKIMLARINI KAYSERİSPOR'UN DÜZENLEYECEĞİ ORGANİZASYONLARDA GÖRMEK İSTEDİKLERİNİ SÖYLEDİ.