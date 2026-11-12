İmam hatip liselerinde spor heyecanı Riva'da başladı

Programın açılışı ve katılımcılar

Türkiye genelinden 28 spor imam hatip lisesinden gelen 84 genç sporcu, 11-13 Kasım 2026 tarihlerinde İstanbul Riva'da gerçekleştirilen 'Spor İmam Hatip Liseleri Yarışıyor' programında bir araya geldi. Organizasyon, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve Öncü Spor Kulübü tarafından, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü desteğiyle düzenleniyor.

Açılış töreninde sporcular, hem yarışmanın heyecanını yaşadı hem de saha dışı öğrenim fırsatları buldu. Program kapsamında düzenlenen 'Sporun Efsaneleri Konuşuyor' paneli, gençlere doğrudan temas imkânı sunarak sporcu adaylarının kariyer ve yaşam deneyimlerini dinlemelerine zemin hazırladı.

‘Çift kanatlı gençler olarak yetişmeliyiz’:

ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, açılışta gençlere seslenerek imam hatip kimliğinin akademik, manevi ve sosyal yönden bütüncül yetiştirmeye odaklandığını vurguladı. Ceylan, gençlere yönelik mesajında 'Sizler geleceğin sporcuları olarak adaleti ve merhameti yeryüzüne yaymanın elçisi olacaksınız' ifadesini kullanarak, spor başarısının yanında değerlerle donanmanın önemine dikkat çekti.

Ceylan konuşmasında, gençlerin yalnızca sahada değil hayatın her alanında örnek bireyler olması gerektiğini belirterek, imam hatip kimliği ile sporun birlikte yürütülmesinin altını çizdi. 'Bizler iyi bir sporcudan önce iyi bir kul olmak zorundayız' sözleriyle, disiplin ve ahlaki sorumluluğun önemini öne çıkardı.

Eğitim, tesis ve hedefler:

MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ahmet Yapıcı, imam hatip okullarında sunulan çok yönlü programlara dikkat çekti; sanat, musiki, teknoloji ve hafızlık gibi alanlarla birlikte sporun da desteklendiğini aktardı. Yapıcı, spor okullarının sayısını 40 lise ve 2 ortaokul olarak ifade etti ve organizasyonların 16 yıldır İstanbul'da devam ettiğini, bu yıl 67 ilde gerçekleştirilen etkinliklerin hedefinin 'inşallah 81 ilde Türkiye şampiyonası' olduğunu belirtti.

İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçaslan ise gençlere yönelik hedefleri özetleyerek 'en az bir branş, bir dil, bir enstrüman' ilkesiyle çok yönlü gelişimi teşvik etti. Kılıçaslan, Spor Şehri İstanbul Projesi kapsamında okul spor kulüpleri kurulmasını ve 2027 hedefli lisanslı sporcu sayısına yönelik çalışmaları paylaştı.

Sporun efsaneleri gençlerle buluştu:

'Sporun Efsaneleri Konuşuyor' panelinde, spor dünyasının tanınmış isimleri gençlerle bir araya geldi. Paneli yöneten spor yorumcusu İbrahim Yaldız moderatörlüğünde; Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, eski millî futbolcular ve teknik direktörler Tolunay Kafkas, Sabri Sarıoğlu, Gökhan Gönül, olimpiyat şampiyonu millî halterci Halil Mutlu ve eski millî futbolcu ile antrenör Ahmet Dursun tecrübe ve öğütlerini paylaştı.

Enes Eminoğlu, gençlere sunulan tesis ve desteklerin önemine vurgu yaparak, 'çift kanatlı kuş gibi bir taraftan eğitimi, bir taraftan da sporculuğu, azmi ve mücadeleyi devam ettirmek lazım' dedi. Eminoğlu, gençlerin yetenek taramalarına katılımı ve federasyonlara yönlendirilmesinin hem ulusal hem uluslararası başarı kapılarını açtığını hatırlattı.

Halil Mutlu sporun kendisine kattığı duruşu ve mücadele azmini anlattı: 'Ben yola çıkarken dünya şampiyonu olmak üzere çıkmadım, sporcu olmak üzere çıktım. İmkânlar bu şekilde değildi, halterin ne olduğunu bilmeden başladım.' sözleriyle çalışmanın ve kendini aşmanın önemini paylaştı.

Gökhan Gönül gençlere, bugünün spor olanaklarından faydalanmalarını öğütledi; Sabri Sarıoğlu ise kendi dönemindeki zorluklarla kıyaslayarak bugün spor imam hatip liselerinin gençlere sunduğu imkânlara dikkat çekti. Tolunay Kafkas, yetenekten öte disiplin, azim ve ahlakın başarı için belirleyici olduğunu vurguladı. Ahmet Dursun ise eğitimle spor arasında dengeli bir yönelimin önemini kişisel tecrübesi üzerinden aktardı.

Organizasyonun hedefi ve beklentiler:

Öncü Spor Başkanı Hüseyin Kara programın hedefleri arasında Türkiye genelindeki spor imam hatip liselerinin başarılarının daha geniş kitlelere duyurulmasını ve gençlerin sporla hemhâl olmasının sağlanmasını sıraladı. Kara, Türkiye'de 40 spor imam hatip lisesi bulunduğunu hatırlatarak, kulübün lig ve organizasyon tecrübesi üzerinden gençlere sunduğu fırsatları özetledi.

Program, genç sporculara yalnızca yarışma imkânı sunmakla kalmıyor; panel ve atölye buluşmalarıyla sporcuların rol modellerle doğrudan iletişim kurmasını, motivasyon ve mesleki yönelimlerini güçlendirmeyi amaçlıyor. Organizasyonun, ilerleyen yıllarda bir Öncü Spor klasiği olarak tekrar edilmesi planlanıyor.

Genç sporcular için gün boyunca hem müsabaka deneyimi hem de saha dışı öğrenim fırsatları devam edecek; katılımcılar, aldıkları öğütleri eğitim ve spor hayatlarında uygulayarak hem bireysel gelişim hem de temsil ettikleri okullar adına görünürlük kazanmayı hedefliyor.

TÜRKİYE GENELİNDEN 28 SPOR İMAM HATİP LİSESİNDEN 84 GENÇ SPORCU, "SPOR İMAM HATİP LİSELERİ YARIŞIYOR" PROGRAMINDA BULUŞTU. PROGRAMIN AÇILIŞINDA DÜZENLENEN "SPORUN EFSANELERİ KONUŞUYOR" PANELİNDE GENÇLER, MİLLÎ SPORCULAR VE TEKNİK DİREKTÖRLERLE BİR ARAYA GELEREK ONLARIN TECRÜBELERİNİ DİNLEDİ.