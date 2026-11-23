Olayın gelişimi:

İnegöl Mahmudiye Mahallesi'ndeki amatör sahada düzenlenen Domaniç köyleri futbol turnuvasında, Güneyköy ile Çokköy takımları arasında oynanan karşılaşma sırasında taraftarlar arasında tartışma çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü gerilim kısa sürede büyüdü ve tarafların birbirine girmesiyle kavgaya dönüştü.

Polis müdahalesi ve yaralanma:

Olay ihbarı üzerine İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile çevik kuvvet polisleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, kavgaya karışanları ayırmak ve olayların daha fazla büyümesini önlemek amacıyla müdahalede bulundu; müdahalede biber gazı kullanıldı.

Yaşanan olayda 1 kişi yaralandı. Yaralanan şahıs, olay yerine çağrılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, taraftarları dağıtarak bölgeden uzaklaştırdı.

Görüntüler ve sahadaki durum:

Futbol turnuvasında yaşanan gerginlik ve kavga anları amatör kameraya saniye saniye yansıdı. Görüntülerde taraftarların birbirine girdiği ve polis ekiplerinin müdahale ettiği anlar yer aldı.

Olayla ilgili olarak yetkililerden yapılan resmi bir detaylandırma haberde yer almıyor; yaşananlar saha ve çevresinde kısa süreli bir güvenlik müdahalesiyle sonlandırıldı.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE, KÜTAHYA’NIN DOMANİÇ İLÇESİNE BAĞLI KÖYLER ARASINDA DÜZENLENEN FUTBOL TURNUVASINDA TANSİYON YÜKSELDİ. GÜNEYKÖY İLE ÇOKKÖY ARASINDA OYNANAN KARŞILAŞMADA TARAFTARLAR ARASINDA ÇIKAN KAVGA, POLİS EKİPLERİNİN BİBER GAZLI MÜDAHALESİYLE SONA ERDİ. YAŞANAN OLAYDA 1 KİŞİ YARALANDI. KAVGA ANLARI AMATÖR KAMERAYA SANİYE SANİYE YANSIDI.