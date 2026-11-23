Kameralarda görünmesi ve ilk ihbar:

İstanbul Sarıyer Uskumruköy'de akşam saatlerinde Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına dişi aslanın yansıdığı görüldü. Görüntülerin 21.00 sıralarında Zekeriyaköy Jandarma Karakolunda görevli personel tarafından yetkililere bildirildi. İhbar üzerine İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Sarıyer Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ile Sarıyer zabıta ekipleri olay yerine intikal etti.

Arama ve termal tarama çalışması:

Görüntüler incelenerek bölgede ilk aramalar gerçekleştirildi, ancak ilk kontrolde herhangi bir hayvana rastlanmadı. Daha kapsamlı tarama yapmak amacıyla bölgeye termal kameralı ekipler sevk edildi ve civarda yaşayanlara gerekli uyarılar yapıldı. Ormanlık alanda sürdürülen aramalar sırasında ekipler, termal görüntüler yardımıyla hayvanın yerini tespit etti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre ekipler olay yerine ivedilikle intikal etti, görüntüler kaydedilerek kontroller yapıldı. Zekeriyaköy Jandarma Karakolu ekipleriyle birlikte gerçekleştirilen taramalarda vatandaş güvenliği ön planda tutuldu.

Arama sonucu dişi aslan jandarma ekipleri tarafından bulundu. Yakalanmasına yönelik çalışmalarda uzman veterinerlerin de hazır bulunduğu, ekiplerin hayvanın güvenli şekilde yakalanması için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

İSTANBUL SARIYER’DE GÜVENLİK KAMERASINA YANSIYAN ASLAN, JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN BULUNDU.