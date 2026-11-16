Düzce'nin geleceğine yatırım diyen başkan: konuştuğumuzu yazıyor, yazdığımızı yapıyoruz

Başkanın mahalle buluşmasından öne çıkanlar:

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Konuralp Şehit Hüseyin Kıl Mahallesi'nde yapılan mahalle toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi. Muhtarlık binası yanında düzenlenen buluşmaya belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, belediye iştirak yöneticileri ve AK Parti Düzce teşkilatı yöneticileri katıldı. Özlü, görev süresince şimdiye kadar 53 mahalleyi ziyaret ettiklerini ve vatandaşlardan gelen taleplerin kayıt altına alınarak ilgili birimlere iletildiğini söyledi.

Toplantılarda gelen taleplerin bir nüshasının Muhtarlık İşleri Müdürlüğü'nde, bir diğer nüshasının ilgili müdürlükte ve bir nüshasının da kendisinde bulunduğunu belirten Özlü, "Konuştuğumuzu yazıyor, yazdığımızı yapıyoruz" ifadelerini kullandı. Özlü, belediyecilik anlayışlarını "gerçek belediyecilik" olarak tanımlayarak, önceliğin altyapı, imar ve şehir planlaması olduğunu vurguladı ve şehrin gelecek 50 yılını dikkate alarak projeler geliştirdiklerini söyledi.

Borç ve yatırım hesabı:

Başkan Özlü, belediyenin borçları üzerinden yapılan eleştirilere detaylı yanıt verdi. Göreve geldiği 2019 yılında Düzce Belediyesi’nin borcunun 477 milyon 500 bin lira olduğunu, günümüzde ise borcun 1 milyar 980 milyon lira seviyesinde bulunduğunu aktardı. Özlü, 2019 yılındaki borcun bugünkü fiyatlarla yaklaşık 6 milyar liraye tekabül ettiğini ifade etti.

Özlü, bu borçlanmanın maaş ödemek için değil, altyapı ve yatırım için yapıldığını belirterek, şunları söyledi: "Bu borçlarla maaş ödemiyoruz, altyapı yapıyoruz, yatırım yapıyoruz. Borçların tamamı Düzce’ye yapılan yatırımlardır. Bu paraları boş yere harcamadık." Başkan, şehir şebekesinin yenilenmesine işaret ederek bu yatırımın 45 milyon euro değerinde olduğunu aktardı ve yapılan işleri mühendislik hesabıyla planladıklarını vurguladı.

Kültür ve büyük altyapı projeleri:

Özlü toplantıda, Konuralp Antik Tiyatrosu'nun restorasyonu ve bölgeye yeni bir müze kazandırılacağı bilgisini paylaştı. Bölgede sürdürülen kazılarda çıkan eserlerin sergilenmesi amacıyla yaklaşık 6 bin metrekare büyüklüğünde modern bir müze projesi üzerinde İstanbul’dan bir mimarla çalışıldığını, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da projeyi desteklediğini söyledi.

Müze ve antik tiyatronun finansmanına ilişkin başkandan aktarılan rakamlar da toplantıda paylaşıldı: müze için 750 milyon, antik tiyatronun restorasyonu için 350 milyon ayrıldığı ve inşaata başlandığında bu ödemelerin yapılacağı belirtildi. Başkan ayrıca Melen boyu çevre yolu projesi kapsamında hal binasının taşınması gerektiğini, büyük bir arıtma tesisi kurduklarını ve bu yatırımları belediye olarak yaptırıp ödeyeceklerini açıkladı. Devlet Su İşleri'nin projeyi gerçekleştirmesinin arkasında belediyenin girişimleri olduğunu vurguladı.

Sağlık yatırımına dair de bilgi veren Özlü, şehir hastanesi formatında büyük bir hastanenin yapımı için Cumhurbaşkanı ile görüştüğünü, talimatla projenin ilerlediğini anlattı. Sosyal medyada yapılan eleştirilere itibar edilmemesini isteyen Özlü, projelerin gerçeği yansıttığını ve bu yatırımların şehrin geleceğine yönelik olduğunu belirtti.

Özlü konuşmasında, belediye başkanlığı görevini hayatındaki en büyük sosyal sorumluluk projesi olarak nitelendirerek doğup büyüdüğü şehre 30 yıl sonra dönmüş olmaktan onur duyduğunu söyledi. Mahalle buluşmalarının amacı olarak "birlikte yönetim" anlayışını öne çıkaran başkan, vatandaşlarla dostça ve ortak akılla şehrin sorunlarını çözmek istediklerini ifade etti.

Toplantının devamında muhtar ve mahalle sakinlerinin ilettiği talepler tek tek okundu. Özlü, iletilen sorunlara ilişkin planlanan çalışmaları anlattı, vatandaşların beklenti ve isteklerini dinledi ve ilgili birimlere gerekli çalışmaların başlatılması yönünde talimat verdi. Belediye, bu talepleri kayıt altında tutmaya ve takibini şeffaf şekilde sürdürmeye devam edeceğini duyurdu.

BAŞKAN FARUK ÖZLÜ, MAHALLE SOHBETLERİNİ KONURALP ŞEHİT HÜSEYİN KIL MAHALLESİ'NDE SÜRDÜRDÜ.