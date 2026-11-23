Pamukova'da tırın devrilme anı güvenlik kamerasında

Kaza, Pamukova ilçesi D-650 karayolunun Bilecik-Pamukova istikametinde, Mekece Mahallesi trafik ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.C. yönetimindeki 42 BFA 082 plakalı, temizlik malzemesi yüklü tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Savrulan tır önce refüje çarptı; bu çarpma sonrası tır hızını yavaşlatamayıp, kırmızı ışıkta bekleyen M.Ö. idaresindeki 11 ABM 289 plakalı hafif ticari araca çarparak üzerine devrildi. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Araçta bulunan sürücü M.Ö. ile 12 yaşındaki E.Ö. yaralandı.

Müdahale, yaralıların kurtarılması ve inceleme:

İhbar üzerine olay yerine sağlık, trafik jandarması, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından tırın taşıdığı temizlik malzemeleri yola saçıldı. Malzemelerin temizlenmesi ve araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Görüntülerde öne çıkan detaylar:

Güvenlik kamerası kayıtlarında, tırın kontrolünü kaybettiği anda refüje çarpma ve ardından kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca devrilme anları net şekilde görülüyor. Görüntüler kaza zincirinin oluş sırasını ve çarpışmanın şiddetini ortaya koyuyor.

SAKARYA’NIN PAMUKOVA İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN TIR, KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN HAFİF TİCARİ ARACIN ÜZERİNE DEVRİLDİ. KAZADA, 1’İ ÇOCUK 2 KİŞİ YARALANDI. KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.