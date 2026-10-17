Dolar 49,5091 +0,08%
Euro 55,6503 +0,22%
Bist 11.721,72 -2,89%
Altın Gram 6.655,28 +0,26%
EUR/USD 1,1242 +0,19%
Brent Petrol 109,86 +3,72%
--°

Amed son dakikada Diagne ile Konyaspor'u 1-0 yendi

Trendyol Süper Lig 8. haftasında Amed Sportif, Diyarbakır'da Mbaye Diagne'nin 86. dakikadaki golüyle Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 18:39

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Amed son dakikada Diagne ile Konyaspor'u 1-0 yendi

Maç özeti

Trendyol Süper Lig 8. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, Diyarbakır'da oynanan karşılaşmada Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın tek golü 86. dakikada Mbaye Diagne tarafından kaydedildi.

maçtan dakikalar:

86. dakikada Dia Saba'nın ceza sahası içine yaptığı ortada, Diagne'nin kafayla vuruşunda meşin yuvarlak sol köşeden ağlarla buluştu ve karşılaşmanın skorunu belirledi.

kadrolar ve önemli notlar:

Stat: Diyarbakır
Hakemler: Ozan Ergün, Erkan Akbulut, Kerem Ersoy

Amed Sportif Faaliyetler: Alban Lafont, Ermal Krasniqi (Amadou Cisse dk. 89), Mehmet Yeşil, David Bates, Umut Meraş, Rayan Raveloson, Furkan Soyalp (Gökhan Gül dk. 63), Samuel Ballet, Dia Saba (Cem Üstündağ dk. 89), Rayan Lutin (Ali Turap Bülbül dk. 63), Gift Orban (Mbaye Diagne dk. 72). Teknik direktör: Besnik Hasi.

Konyaspor: Bahadır Han Güngördü, Yannick Andzouana, Rayyan Baniya, Chidozie Awaziem, Arthur Masuaku, Marko Jevtovic, Melih İbrahimoğlu (Enis Bardhi dk. 80), Deniz Türüç (Jean-Luc Dompe dk. 75), Rajmund Tth, Diogo Gonçalves (Ebrima Colley dk. 75), Jackson Muleka (Mustafa Muhammed dk. 63). Teknik direktör: İlhan Palut.

Gol: Mbaye Diagne (dk. 86) — Amed Sportif Faaliyetler

Sarı kartlar: Furkan Soyalp (Amed Sportif Faaliyetler); Melih İbrahimoğlu, Deniz Türüç, Arthur Masuaku (Konyaspor).

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 8. HAFTASINDA AMED SPORTİF FAALİYETLER, EVİNDE KARŞILAŞTIĞI KONYASPOR’U...

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 8. HAFTASINDA AMED SPORTİF FAALİYETLER, EVİNDE KARŞILAŞTIĞI KONYASPOR’U 1-0’LIK SKORLA MAĞLUP ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bernd Storck: takımımın performansından gururluyum
images

Galatasaray derbi öncesi Ankara'dan avantajla döndü
images

Battalgazi Belediyespor yerel ağırlıklı kadrosunu açıkladı
images

Sarıyer'de Umut Eskiköy: iptal edilen goller iki puanı götürdü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bernd Storck: takımımın performansından gururluyum

Darende'den sağlıklı kentler toplantısında döngüsel ekonomi vurgusu

Vali Gül'den kritik açıklama: yıkım başladı, tahliye devam ediyor

Ekimin ilk kar habercisi: Kumalar Yaylası beyaza büründü

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Fenerbahçe Rize deplasmanında farklı kazandı

Fenerbahçe rize deplasmanından 3-0 galip döndü: Asensio, İrfan Can ve Oğuz öne çıktı

Akhisar'da ağır kaza sonrası otobüs ve tır vinçlerle kaldırılıyor

12 gün sonra şanlıurfa'da bulunan Elvan, ailesiyle görüşmek istemedi

Kayserispor 22 puanla zirvede yalnız