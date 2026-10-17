Amed son dakikada Diagne ile Konyaspor'u 1-0 yendi

Maç özeti
Trendyol Süper Lig 8. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, Diyarbakır'da oynanan karşılaşmada Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın tek golü 86. dakikada Mbaye Diagne tarafından kaydedildi.
maçtan dakikalar:
86. dakikada Dia Saba'nın ceza sahası içine yaptığı ortada, Diagne'nin kafayla vuruşunda meşin yuvarlak sol köşeden ağlarla buluştu ve karşılaşmanın skorunu belirledi.
kadrolar ve önemli notlar:
Stat: Diyarbakır
Hakemler: Ozan Ergün, Erkan Akbulut, Kerem Ersoy
Amed Sportif Faaliyetler: Alban Lafont, Ermal Krasniqi (Amadou Cisse dk. 89), Mehmet Yeşil, David Bates, Umut Meraş, Rayan Raveloson, Furkan Soyalp (Gökhan Gül dk. 63), Samuel Ballet, Dia Saba (Cem Üstündağ dk. 89), Rayan Lutin (Ali Turap Bülbül dk. 63), Gift Orban (Mbaye Diagne dk. 72). Teknik direktör: Besnik Hasi.
Konyaspor: Bahadır Han Güngördü, Yannick Andzouana, Rayyan Baniya, Chidozie Awaziem, Arthur Masuaku, Marko Jevtovic, Melih İbrahimoğlu (Enis Bardhi dk. 80), Deniz Türüç (Jean-Luc Dompe dk. 75), Rajmund Tth, Diogo Gonçalves (Ebrima Colley dk. 75), Jackson Muleka (Mustafa Muhammed dk. 63). Teknik direktör: İlhan Palut.
Gol: Mbaye Diagne (dk. 86) — Amed Sportif Faaliyetler
Sarı kartlar: Furkan Soyalp (Amed Sportif Faaliyetler); Melih İbrahimoğlu, Deniz Türüç, Arthur Masuaku (Konyaspor).
TRENDYOL SÜPER LİG’İN 8. HAFTASINDA AMED SPORTİF FAALİYETLER, EVİNDE KARŞILAŞTIĞI KONYASPOR’U 1-0’LIK SKORLA MAĞLUP ETTİ.
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