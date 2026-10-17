Galatasaray derbi öncesi Ankara'dan avantajla döndü

Galatasaray deplasmanda 1-0 galip geldi

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaştı. İlk yarısı 0-0 biten maçtan sarı-kırmızılılar 1-0'lık skorla galip ayrılarak puanını 19'a yükseltti ve ligde liderliğini sürdürdü.

maçın öne çıkan noktaları:

Galatasaray, geçtiğimiz hafta evinde Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etmişti; Gençlerbirliği zaferiyle üst üste ikinci, bu sezondaki toplam galibiyet sayısını ise altıya çıkardı. Sarı-kırmızılılar ligde önümüzdeki hafta pazartesi günü derbide Fenerbahçe'yi konuk edecek. Ayrıca takım, derbi öncesinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü Fransa'da Lille ile karşılaşacak.

Buruk'un 150. maçı ve takım istatistikleri:

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gençlerbirliği müsabakasıyla takımın başında Süper Lig'de 150. maçına çıktı. Bu dönemde elde edilen kayıtlarda Buruk yönetimindeki eşleşmelerde 119 galibiyet, 18 beraberlik ve 13 mağlubiyet yer alıyor. Listede yer almayan iki hükmen galibiyet, 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK karşılaşmalarına aittir.

Sezon içi performans verilerine bakıldığında Galatasaray, ligde oynadığı 8 maçta toplam 17 gol attı ve kalesinde 11 gol gördü. Gençlerbirliği karşılaşması sarı-kırmızılılar için bu sezon ligdeki 3. kez kalesini gole kapattığı maç oldu; önceki sıfır gollü karşılaşmalar Erzurumspor FK ve Kocaelispor maçlarıydı.

Deplasman istatistikleri açısından bu maç, Galatasaray'ın bu sezon Süper Lig'de oynadığı 4. dış saha maçıydı ve takım dış sahadaki 3. galibiyetini almış oldu. Dış sahadaki diğer sonuçlar arasında Erzurumspor FK'ya 4-0 ve Başakşehir'e 3-2 galibiyet, Trabzonspor'a ise 4-0 mağlubiyet yer alıyor.

Galatasaray ile Gençlerbirliği arasındaki lig dengesi de sarı-kırmızılıların lehine: iki takım en son 9 Nisan 2018 tarihinde oynanan maçta Galatasaray deplasmanda 1-0 yenilmişti. O tarihten itibaren ligde oynanan 7 karşılaşmada Galatasaray 6 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

GALATASARAY, TRENDYOL SÜPER LİG'DE GENÇLERBİRLİĞİ'Nİ MAĞLUP EDEREK PUANINI 19'A ÇIKARDI VE LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ.