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Darende'den sağlıklı kentler toplantısında döngüsel ekonomi vurgusu

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Gaziantep'te düzenlenen Sağlıklı Kentler toplantısında döngüsel ekonomi ve atık yönetiminin önemine dikkat çekti.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 19:14

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EDİTÖR: Elif Demir

Darende'den sağlıklı kentler toplantısında döngüsel ekonomi vurgusu

Darende temsilcisi Türkiye Sağlıklı Kentler buluşmasında

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin 46. Olağan Meclis Toplantısına katıldı. Toplantı, ev sahipliğini yapan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde belediyeler arası deneyim paylaşımı ve politika belirleme amacıyla gerçekleştirildi.

Toplantının odağı: döngüsel ekonomi ve atık yönetimi:

Program çerçevesinde “Sağlıklı Kentlerde Döngüsel Ekonomi ve Atık Yönetimi” başlığı altında sürdürülebilir şehircilik yaklaşımları, kaynakların etkin kullanımı ve katı atık yönetiminde uygulama örnekleri ele alındı. Oturumlarda, yerel yönetimlerin hem çevresel hem ekonomik fayda sağlayacak uygulamalara öncelik vermesi gerektiği üzerinde duruldu.

Yerel iş birliği ve Darende için hedefler:

Bozkurt, toplantının kentlerin çevresel, ekonomik ve sosyal açıdan sürdürülebilir gelişimine katkı sunduğunu belirterek, bu tür etkinliklerin belediyeler arası iş birliğini güçlendirdiğini ve ortak çözüm önerilerinin geliştirilmesine zemin hazırladığını söyledi. Başkan, daha yaşanabilir bir Darende hedefi doğrultusunda ilçeye değer katacak projeleri yakından takip etmeye ve uygulamaya koymaya devam edeceklerini ifade etti.

Toplantı, yerel yönetimlerin deneyim aktarımı, politika uyumlaştırılması ve geleceğe dönük planlamalar açısından katılımcılara geniş bir perspektif sundu. Darende delegasyonu, elde edilen bilgileri ilçe çalışmalarıyla ilişkilendirerek uygulamaya dönük adımlar atmayı planlıyor.

DARENDE BELEDİYE BAŞKANI BOZKURT, SAĞLIKLI KENTLER TOPLANTISINA KATILDI

DARENDE BELEDİYE BAŞKANI BOZKURT, SAĞLIKLI KENTLER TOPLANTISINA KATILDI

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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