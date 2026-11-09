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Ameliyatlara katıldığı iddia edilen kişinin görüntüleri Giresun'da Özel Ada Hastanesi hakkında soruşturma başlattı

Giresun'da Özel Ada Hastanesi'nde temizlik görevlisi olduğu öne sürülen bir kişinin ameliyatlara katıldığı iddiası sosyal medya görüntüleri üzerine İl Sağlık Müdürlüğü'nce soruşturmaya dönüştü.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 10:25

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EDİTÖR: Serkan Varol

Ameliyatlara katıldığı iddia edilen kişinin görüntüleri Giresun'da Özel Ada Hastanesi hakkında soruşturma başlattı

Giresun'da Özel Ada Hastanesi yeni bir incelemenin odağında

Giresun'da daha önce farklı bir vakayla gündeme gelen Özel Ada Hastanesi hakkında, tıbbi eğitimi veya sağlık personeli çalışma yetkisi bulunmadığı iddia edilen bir kişinin ameliyatlara katıldığı yönünde yeni bir şikayet üzerine soruşturma başlatıldı.

İddiaların ayrıntıları:

İddialara göre hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan bir kişi uzun süredir ameliyat salonlarına giriyor, doktor ve ameliyat hemşiresi gibi hastalara müdahalelerde bulunuyordu. Söz konusu kişinin görev tanımının dışında işlemler yaptığı ve bazı hasta kayıtlarında başka sağlık çalışanlarının isimlerinin kullanıldığı ileri sürüldü.

Bu iddiaların dayanağı olarak gösterilen görüntülerin, hastanenin tanıtım amaçlı çektiği ve sosyal medya hesaplarında paylaştığı videolarda yer aldığı bildirildi. Görüntüleri izleyen bir vatandaşın, fotoğraf ve video kayıtlarını başvurusuna ekleyerek CİMER'e şikayette bulunduğu belirtildi.

Başvurunun ardından Giresun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iddiaların tespit edildiği ve konuyla ilgili resmî inceleme başlatıldığı öğrenildi. Soruşturmanın kapsamı ve yürütülecek hukuki süreçle ilgili ayrıntılar yetkili kurumların tespitleri sonrası netleşecek.

Daha önceki vaka ve soruşturma süreci:

Aynı hastane daha önce de kalp krizi şüphesiyle acil servise başvuran Salih Aydın'ın taburcu edilmesinin ardından kısa süre içinde fenalaşarak kalbinin durduğuna ilişkin iddia ile gündeme gelmişti. Aydın, hastaneye yeniden getirildikten sonra elektroşok ve kalp masajı uygulandı, ardından acil anjiyo ile stent takılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Hasta yakınlarının şikayeti üzerine yapılan ön inceleme, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Sağlık Meslek Mensupları Mesleki Sorumluluk Kurulu'na gönderildi. Kurulun değerlendirmesi sonucunda, 25 Şubat 2026 tarihli yazı ile ilgili sağlık meslek mensubu hakkında soruşturma izni verilmesine karar verilmiş ve kararın gereğinin yerine getirilmesi için dosya Giresun Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü'ne iletilmişti.

Her iki iddia da kamuoyunun yakından takip ettiği konular arasında yer alırken, yetkili kurumların yürüttüğü soruşturmaların sonuçları bekleniyor. Kamu güvenliği ve hasta haklarına ilişkin kaygılar soruşturmaların merkezinde bulunuyor.

Giresun&#039;da aynı hastane hakkında bir sağlık skandalı iddiası daha

Giresun'da aynı hastane hakkında bir sağlık skandalı iddiası daha

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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