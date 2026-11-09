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Bayburt'ta ava çıkan Hamit Timur, kaybolduğu yere yaklaşık 150 metre uzaklıkta ölü bulundu

Bayburt'ta ava çıktıktan sonra kaybolan 53 yaşındaki Hamit Timur, ekiplerin yaptığı arama sonucu ölü bulundu; kesin ölüm nedeni incelemeyle belirlenecek.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 10:37

GÜNCELLEME: 09 Kasım 2026 - 10:39

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bayburt'ta ava çıkan Hamit Timur, kaybolduğu yere yaklaşık 150 metre uzaklıkta ölü bulundu

olayın gelişimi:

Bayburt’un Aydıntepe ilçesine bağlı Çiğdemlik köyünden ava gittikten sonra kaybolan 53 yaşındaki Hamit Timur, sabah saatlerinde kaybolduğu yerin yaklaşık 150 metre uzağında ölü bulundu.

arama çalışmaları:

Merkeze bağlı Yanıkçam köyü çevresinde jandarma ve AFAD ekiplerince yürütülen arama çalışmalarında Timur’un cansız bedenine ulaşıldı. İlk değerlendirmelerde yetkililer, Timur’un kalp krizi geçirmiş olabileceği üzerinde duruyor; kesin ölüm nedeni yapılacak tıbbi ve adli incelemenin ardından netlik kazanacak.

aile bağlantısı:

Edinilen bilgilere göre Timur, 2024 yılında Edirne’de görev yaptığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Piyade Uzman Çavuş Enes Timur’un babasıydı. Olayla ilgili soruşturma ve incelemeler yetkili kurumlarca sürdürülüyor.

BAYBURT’TA KAYIP AVCI ÖLÜ BULUNDU

BAYBURT’TA KAYIP AVCI ÖLÜ BULUNDU

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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