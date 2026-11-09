Dolar 50,1783 +0,09%
Euro 56,2132 +0,60%
Bist 11.615,73 +1,16%
Altın Gram 6.627,79 +0,82%
EUR/USD 1,1189 +0,41%
Brent Petrol 96,54 -1,81%
--°

Erzurum’da emniyetin haftalık bilançosu: 7 silah ve 67 aranan kişi yakalandı

Erzurum Emniyetinin 2-8 Kasım 2026 çalışmasında 7 silah ele geçirildi, 67 aranan şahıs yakalandı; 10 bin 958 kişi ve 2 bin 63 araç kontrol edildi.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 10:39

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Erzurum’da emniyetin haftalık bilançosu: 7 silah ve 67 aranan kişi yakalandı

Erzurum'da emniyetin haftalık bilançosu

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2-8 Kasım 2026 tarihleri arasında kent genelinde yaptığı çalışmalarda kamu güvenliğine yönelik denetim ve operasyonlar gerçekleştirdi.

Denetim ve operasyonlarda elde edilen veriler:

Çalışmalarda 7 silah ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranan 67 şahıs yakalanarak haklarında işlem yapıldı. Aynı dönemde toplam 10 bin 958 şahıs sorgulandı ve 2 bin 63 araç kontrol edildi.

Ekipler, özellikle park, bahçe ve okul çevresi gibi hassas alanlarda denetimlerini yoğunlaştırdı ve çalışma kapsamında 199 farklı noktada kontrol gerçekleştirildi.

Emniyetten yapılan açıklama:

Erzurum Emniyet Müdürlüğü açıklamasında, "Erzurum’un huzur ve güvenliği için her türlü suç ve suçlu ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, yürütülen denetim ve operasyonların kent genelinde huzur ve güvenliği sağlamaya yönelik olduğu ve benzer çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

ERZURUM EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE 2-8 KASIM 2026 TARİHLERİ ARASINDA...

ERZURUM EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE 2-8 KASIM 2026 TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALARDA 7 SİLAH ELE GEÇİRİLİRKEN, ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 67 ŞAHIS YAKALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Siirt’te Veysel Karani yolunda çarpışma: iki kişi hafif yaralandı
images

Sinanpaşa'da peçeteye gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, iki şüpheli tutuklandı
images

Afyonkarahisar'da okullar çevresinde huzur uygulaması başlatıldı
images

Gece yarısı Tepebaşı'nda işçilerin kaldığı binada yangın kontrol altına alındı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ağlı'da kış görünümü: Kastamonu beyaza büründü

Ardahan'da beyaz örtü iki görüş doğurdu: bazı yaylacılar köye inerken bazıları yaylada kalmayı seçti

Annelere yönelik eğitimle uyuşturucuya karşı farkındalık artırıldı

Siirt’te Veysel Karani yolunda çarpışma: iki kişi hafif yaralandı

TREND HABERLER

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Yeka GES-2026'da 11 bölge için 785 MWe kapasiteli teklifler netleşti

Akbank’tan COP31’e kalıcı iklim finansmanı çağrısı: 2030 hedefi 2,5 trilyon TL