Erzurum’da emniyetin haftalık bilançosu: 7 silah ve 67 aranan kişi yakalandı

Erzurum'da emniyetin haftalık bilançosu

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2-8 Kasım 2026 tarihleri arasında kent genelinde yaptığı çalışmalarda kamu güvenliğine yönelik denetim ve operasyonlar gerçekleştirdi.

Denetim ve operasyonlarda elde edilen veriler:

Çalışmalarda 7 silah ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranan 67 şahıs yakalanarak haklarında işlem yapıldı. Aynı dönemde toplam 10 bin 958 şahıs sorgulandı ve 2 bin 63 araç kontrol edildi.

Ekipler, özellikle park, bahçe ve okul çevresi gibi hassas alanlarda denetimlerini yoğunlaştırdı ve çalışma kapsamında 199 farklı noktada kontrol gerçekleştirildi.

Emniyetten yapılan açıklama:

Erzurum Emniyet Müdürlüğü açıklamasında, "Erzurum’un huzur ve güvenliği için her türlü suç ve suçlu ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, yürütülen denetim ve operasyonların kent genelinde huzur ve güvenliği sağlamaya yönelik olduğu ve benzer çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

ERZURUM EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE 2-8 KASIM 2026 TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALARDA 7 SİLAH ELE GEÇİRİLİRKEN, ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 67 ŞAHIS YAKALANDI.