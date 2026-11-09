Aydın'dan ata'ya saygı: Özlem Çerçioğlu'nun 88. yıl anısı

Çerçioğlu'nun anma mesajı:

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 88. yıl dönümü vesilesiyle yayımladığı mesajda, kurucu lideri özlem, saygı ve minnetle andıklarını bildirdi. Mesajında Atatürk'ün fikirleri ve mücadelesinin bugün de rehber olduğunu vurguladı.

Atatürk'ün mirası ve ortak sorumluluk:

Çerçioğlu, Atatürk'ün geride bıraktığı en büyük eserin Cumhuriyet olduğunu belirterek, bu değerlerin korunmasının ve gelecek kuşaklara aktarılmasının herkesin ortak görevi olduğunu söyledi. Cumhuriyetin kazanımlarının savunulması ve toplumun aydınlanması için ortak çaba gerektiğini ifade etti.

Mesajda ayrıca Atatürk'ün bağımsızlık mücadelesi ve çağdaşlaşma hedeflerinin, ülkenin yöneliminde belirleyici olmaya devam ettiğine dikkat çekildi. Çerçioğlu, bu mirası yaşatmanın yalnızca anma törenleriyle sınırlı kalmayıp somut çalışmalar gerektirdiğini kaydetti.

Aydın için çalışma ve gelecek vurgusu:

Başkan Çerçioğlu, ilçede ve il genelinde yapılan hizmetlerin, milletin verdiği güçle sürdürüleceğini belirtti. Aydın'ın ve ülkenin çağdaş uygarlıklar seviyesinin üzerine çıkarılması hedefinin, belediyecilik anlayışlarının merkezinde yer aldığını söyledi ve üretim, hizmet ve gelecek odaklı çalışmayı taahhüt etti.

Son olarak Çerçioğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha saygı, minnet ve rahmetle anarken, toplumun birlik ve dayanışma içinde bu mirası korumasının önemine dikkat çekti.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM ÇERÇİOĞLU, GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ARAMIZDAN AYRILIŞININ 88. YIL DÖNÜMÜ SEBEBİYLE BİR MESAJ YAYIMLADI.