Cop31 Antalya'da: Bursa'nın suyu için somut yatırım

COP31 Antalya ev sahipliğinin yereldeki yansıması

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'in Antalya'da düzenlenmesi, Türkiye'nin iklim ve çevre politikalarının uluslararası gündemde daha görünür hale gelmesini sağlıyor. Bursa merkezli Yeşil Çevre Hizmet ve İşletme Kooperatifi, atık su arıtımı ve suyun yeniden kullanımı alanındaki çalışmalarıyla zirvenin öncelikli gündemleri olan çevresel sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi hedeflerine katkı veriyor. Kurumun Genel Müdürü Mehmet Aydın, COP31'in ülke içindeki uygulamalara ivme kazandıracağını vurguluyor.

Bursa'da somut projeler:

Yeşil Çevre'nin doğu Bursa'da işletilen tesisinde günlük ortalama 95 bin metreküp atık su arıtılıyor. Kurum, bu kapasite içinden 40 bin metreküp suyu ileri arıtma teknolojileriyle geri kazanarak yeniden sanayinin kullanımına sunmayı hedefleyen projeyi hayata geçirmeyi planlıyor. Aydın, bu uygulamayı COP31'de öne çıkan "iklim dirençli sanayi" modelinin yereldeki bir karşılığı olarak nitelendiriyor ve projenin sanayide su verimliliğini artıracağını belirtiyor.

OSB'lerle imzalanan protokoller ve ileri arıtma projeleri, tesisin yalnızca atık su arıtmakla kalmayıp, arıtılmış suyu tekrar ekonomik üretim süreçlerine kazandırmayı amaçladığını gösteriyor. Bu yaklaşım doğrudan su kaynaklarının korunmasına, işletmelerin su ayak izinin küçülmesine ve döngüsel ekonomi hedeflerine katkı sunuyor.

Uluslararası görünürlük ve yeşil finans:

Mehmet Aydın, COP31'in Türkiye'de düzenlenmesinin ülkenin çevre teknolojileri ve uygulamalarına uluslararası görünürlük kazandıracağını söylüyor: "Ülkemizin böylesine önemli bir organizasyona ev sahipliği yapması, çevre alanında yürütülen çalışmaların ve geliştirilen teknolojilerin uluslararası düzeyde görünürlük kazanmasına da katkı sağlayacaktır." Aydın, sanayide yeşil dönüşüm ve su yönetimine ilişkin düzenlemelerin, özellikle tekstil başta olmak üzere sektörlerin atık suyun yeniden kullanımına yönelmesini teşvik edeceğini ifade ediyor.

Genel müdür ayrıca, COP31'in etkisinin yeşil finansmana erişimi hızlandıracağını ve altyapı sağlayıcı kuruluşların uluslararası fonlarla entegrasyonunu kolaylaştıracağını vurguluyor. Yeşil Çevre'nin Bursa'da kurduğu altyapı örneği, zirvede çizilecek küresel yeşil dönüşüm vizyonunun sahadaki somut uygulamalarından biri olarak sunuluyor.

Sonuç olarak, COP31 ev sahipliğiyle ortaya çıkan gündem, yerel düzeydeki yatırım ve uygulamaları hızlandırıyor; Bursa'daki ileri arıtma projeleri su verimliliği, sanayide sürdürülebilir üretim ve döngüsel ekonomi hedefleri arasında köprü oluşturuyor.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI COP31’İN ANTALYA’DA DÜZENLENECEK OLMASI, TÜRKİYE’NİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELEDE ÜSTLENDİĞİ ROLÜ ULUSLARARASI GÜNDEME TAŞIYOR. BURSA’DA ATIK SU ARITIMI, SUYUN GERİ KAZANIMI VE ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ ALANINDA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREN YEŞİL ÇEVRE HİZMET VE İŞLETME KOOPERATİFİ GENEL MÜDÜRÜ MEHMET AYDIN YAPTIĞI DEĞERLENDİRMEDE, ZİRVENİN TÜRKİYE’DE GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKEREK, SANAYİDE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM VE SU KAYNAKLARININ KORUNMASINA YÖNELİK YATIRIMLARIN HIZ KAZANMASI GEREKTİĞİNİ VURGULADI.