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Amritsar-New Jalpaiguri seferindeki tren Rajpura yakınlarında yandı

Rajpura yakınlarında Karmabhoomi Express'in Amritsar-New Jalpaiguri seferindeki treninin dört vagonu yandı; yolcular tahliye edildi, can kaybı yok.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 14:56

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Amritsar-New Jalpaiguri seferindeki tren Rajpura yakınlarında yandı

Amritsar-New Jalpaiguri seferinde tren yangını

Pencap eyaletinde sefer yapan Karmabhoomi Express'e ait tren, Rajpura yakınlarında meydana gelen yangın sonucu hasar gördü. Olayda trenin dört vagonu tamamen zarar görürken, yolcular zamanında tahliye edildi ve can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

Olay ve müdahale:

Yetkililer yangının trenin Sadhugarh Tren İstasyonu'ndan hareket etmesinden kısa süre sonra başladığını bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı ve ambulans sevk edildi; ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Kurtarma ve tahliye çalışmaları sırasında panik yaşanmaması için yolculara yönlendirme yapıldı.

soruşturma ve belirsizlik:

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Yetkililer, yangının nasıl başladığına ilişkin incelemenin sürdüğünü ve teknik ekiplerin vagonlarda ve bağlantı noktalarında incelemeler yaptığını duyurdu. Resmi açıklama gelene kadar neden hakkında kesin bir bilgi paylaşılmayacağı belirtildi.

Olayda korunmuş olan yolcu güvenliği ve zamanında müdahale sayesinde maddi hasarın yol açtığı aksaklıkların ötesinde can kaybı yaşanmadı; bölgedeki tren seferleri ve soruşturma sonucuna göre gerekli düzenlemeler yapılacak.

Hindistan&#039;da Amritsar-New Jalpaiguri seferin yapan yolcu treninde yangın çıktı.

Hindistan'da Amritsar-New Jalpaiguri seferin yapan yolcu treninde yangın çıktı.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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