Olayın genel çerçevesi

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde, Ankara istikameti Yenimahalle mevkiinde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazaya; şehirler arası yolcu otobüsleri, otomobiller, tırlar, kamyonlar ve panelvanların da aralarında bulunduğu 14 araç karıştı. Olayın haber verilmesinin ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza yerinde durum:

İlk belirlemelere göre kazada 15 kişi yaralandı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yol boyunca yapılan müdahaleler nedeniyle otoyolda ulaşım, kazanın etkilediği güzergahta iki şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Güvenlik ve soruşturma:

Olay yerine intikal eden jandarma ve trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Yetkililer, olay yerindeki aracın konumları, görgü tanıklarının ifadeleri ve araç hasarları doğrultusunda kaza nedenlerinin belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Bölgedeki temizlik ve çekici işlemleri tamamlandıktan sonra trafikte normale dönülmesi bekleniyor.

Vatandaşlardan, ekiplerin çalışmalarına engel olmamak ve alternatif güzergahları kullanmak suretiyle trafik akışına yardımcı olmaları istendi. Soruşturmanın sonuçlanmasının ardından kaza ile ilgili daha ayrıntılı bilgiler paylaşılacak.

14 aracın karıştığı kazada otoyol savaş alanına döndü: Yaralılar var