Siverek'te jandarma operasyonu:

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen çalışmada iki hükümlü yakalandı. Operasyonda, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanması hedeflendi.

operasyonun yürütülmesi:

Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, S.Ö. ve M.Ü. isimli hükümlüler tespit edilip gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar hakkında verilen cezanın 8 yıl 4'er ay olduğu bildirildi.

yasal süreç ve tutuklama:

Şahısların jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra adli makamlara sevk edildi. Yapılan yargılamanın sonucu doğrultusunda her iki hükümlü de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SİVEREK'TE UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN ARANAN 2 HÜKÜMLÜ YAKALANDI