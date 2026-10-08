Anadolu'nun mirası gökyüzünde kültür diplomasisine dönüştü

Anadolu üretim geleneği ile uzayın buluşması

77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026) Antalya oturumları sırasında kurulan Anadoludakiler Bazaar - Space Mission, Anadolu'nun binlerce yıllık üretim ve tasarım hafızasını küresel uzay topluluğunun deneyimine taşıdı. Proje, Emine Erdoğan himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda ve kalkınma ajanslarının iş birliğiyle hayata geçirildi. Organizasyon, Türkiye'nin bilim ve teknolojideki görünürlüğünü kültürel diplomasi aracılığıyla güçlendirmeyi hedefliyor.

Projenin vizyonu ve teması:

‘Where Anatolia Meets Space’ vizyonuyla kurgulanan alan, insanlığın derin uzaya açılan keşif hikâyesi ile Anadolu'nun kadim bilgi, tasarım ve üretim pratikleri arasında sembolik bir bağ inşa ediyor. Bu yaklaşım, uzayın yeni ufuklar temsil ettiği bir dönemde Anadolu'nun medeniyetler ortak mirasını katılımcılara hissettirmeyi amaçlıyor. Alanda sergilenen eser ve atölyeler, teknoloji odaklı bir kongrede kültür temelli bir anlatının mümkün olduğunun somut bir göstergesi oldu.

Canlı atölyeler ve yerel üretimin uluslararası vitrini:

Alan, kadın kooperatiflerinin ürünlerinden usta zanaatkârların asırlık eserlerine kadar geniş bir yelpaze sunuyor. Isparta gülünden lavantaya, Türk kahvesi ve lokum kültüründen kavanozdaki yöresel lezzetlere; Kapadokya toprak ürünlerinden kilim ve keçe dokumalara kadar pek çok özgün üretim stantlarda yer aldı. Ziyaretçiler ebru, fığla bardağı yapımı, taş baskı teknikleri, kilim dokuma ve su kabağı işlemeciliği gibi atölyelere katılarak hem görsel hem de deneyimsel bir tanışma yaşadı. Antalya'ya gelen konuklara sunulan tescilli yanık dondurma, geleneksel limonata, taze çekilmiş Türk kahvesi, lokum ve kolonyanın ikram edilmesi ise misafirperverliğin pratik bir yansıması oldu.

Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü öncülüğündeki bu girişim, kırsal kalkınmayı destekleyen ve üretici-girişimci-tüketici zincirini sürdürülebilir kılan bir platform işlevi görüyor. Anadoludakiler Pazarı, kreatif endüstrilerin uluslararası arenadaki vitrini haline gelerek Türkiye'nin kültürel derinliğini modern bir anlatımla dış dünyaya aktardı.

Kongreye katılan ve 100'ü aşkın ülkeden gelen binlerce katılımcı, ülkelerine dönerken Anadolu'nun ruhunu, üretim gücünü ve hikâyesini taşıyan birer kültür elçisi olarak ayrılıyor. Böylece proje, yerel kalkınma hamlesinin sadece bölgesel bir etki yaratmakla kalmayıp, küresel platformlarda Türkiye'nin kültürel zenginliğini temsil eden yeni bir diplomasi aracı olduğunu gösterdi.

Anadolu’nun binlerce yıllık mirası küresel uzay sahnesinde