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Prof. Oytun Eren'den sanatın dönüşen doğasına odaklanan piyano semineri

Prof. Oytun Eren, Anadolu Üniversitesi'nde düzenlenen seminerde piyano eserlerini seslendirip bestecilik yaklaşımını ve müzikte dönüşümü anlattı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 16:47

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Prof. Oytun Eren'den sanatın dönüşen doğasına odaklanan piyano semineri

Seminerin düzenlenişi ve kapsamı

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından Besteciler Korosu dersi kapsamında düzenlenen 'Oytun Eren ve Piyano Eserleri' semineri, Koral Çalgan Salonunda gerçekleştirildi. Etkinlikte Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim üyesi Prof. Oytun Eren katılımcılarla bir araya gelerek müzik kariyerinden kesitler sundu ve kendi eserlerinden seçkileri piyano eşliğinde seslendirdi.

Prof. Eren'in sanat ve etki söylemi:

Prof. Eren, sanatsal gelişim sürecinde yerel ezgilerden evrensel müziğe uzanan bir geçişin önemine vurgu yaptı ve bu yolculukta Ahmet Adnan Saygun ile Ulvi Cemal Erkin gibi Türk bestecilerinin etkisini aktardı. Katılımcılara seslendirdiği eserler eşliğinde, sanatın sürekli dönüşen bir yapı olduğuna dikkat çekti ve bu anlayışı 'metamorfik' tabiriyle özetledi. Prof. Eren, bu çerçevede malzeme ve biçim kullanımında tekrardan kaçınmanın gerekliliğini belirtti.

Bestecilik, eğitim ve uygulama ilişkisi:

Katılımcılarla yaptığı sohbette Prof. Eren, bestecilik eğitimini almış olmasına rağmen kendisini salt bir besteci olarak tanımlamadığını söyledi: 'Kendimi besteci olarak görmüyorum fakat eğitimini aldım zamanında'. Eğitimin form bilinci ve sınırların rolü üzerine değerlendirmelerinde, kısıtlamalar içinde özgürlüğün arayışının zihinsel yükünü vurguladı: 'Bir kısıtlama içerisinde özgürlüğünüzü ararsanız, işte o zaman çok yoruluyor beynimiz. Asıl bence değerli olan o. Sanatın en önemli özelliği ne? Metamorfik olması. Dönüşen bir şey yani. Aynısını malzemede yapmamalısınız'.

Prof. Eren ayrıca besteciliğin yalnızca teknik bilgiyle sınırlı kalamayacağını, özgün bir bakış açısının ve alışılmışın dışında kurguların önemini şu sözlerle özetledi: 'Bestecinin gözüyle göremediğiniz hiçbir şey yapamazsınız. İstediğiniz kadar makale yazın, istediğiniz kadar virtüöz eserler çalın, yapamazsınız. Hiç kimsenin yapmadığı, hiç kimsenin düşünmediği kurguları, harmonileri, ritimleri koymak bir bestecinin her zaman hayalidir'.

Seminer, Prof. Eren'in piyano eserlerinden örnekler sunması ve öğrencilerin soruları ile yapılan değerlendirmelerle sona erdi; etkinlik katılımcılara hem teorik hem de uygulamalı perspektiften düşünme zeminleri sundu.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI TARAFINDAN BESTECİLER KOROSU DERSİ KAPSAMINDA...

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI TARAFINDAN BESTECİLER KOROSU DERSİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN 'OYTUN EREN VE PİYANO ESERLERİ' SEMİNERİ, KORAL ÇALGAN SALONUNDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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