Anadolu’nun binlerce yıllık mirası iac 2026’da uzayla buluştu

IAC 2026'da anadolu mirası ve uzay temasının buluşması:

77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026) kapsamında Antalya'da açılan Anadoludakiler Bazaar Space Mission, Türkiye'nin kültürel diplomasi yaklaşımlarını bilim ve teknoloji temasıyla birleştiren özgün bir sergi alanı sundu. Proje, Emine Erdoğan himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonu ve kalkınma ajanslarının iş birliğiyle hayata geçirilirken, ziyaretçilere Anadolu'nun üretim hafızasını uzayın evrensel diliyle buluşturan bir deneyim vaat ediyor.

Etkinlik, "Where Anatolia Meets Space/Anadolu’nun Uzayla Buluştuğu Yer" vizyonu etrafında kurgulandı. Bu yaklaşım, sadece ürün sergilemekle kalmayıp Anadolu'nun tarih boyunca biriktirdiği tasarım, zanaat ve üretim kültürünü küresel bir platformda yeniden okuma fırsatı sağlıyor. Antalya'da ağırlanan uluslararası delegasyonlar, projenin hem estetik hem de ekonomik boyutlarını yakından gözlemleme imkânı buluyor.

geleneksel motifler uzay temasıyla yeniden yorumlandı:

Sergi alanında Anadolu motifleri çağdaş tasarımla harmanlanarak uzay temalarına gönderme yapan yeni ürünler olarak sunuluyor. Kadın kooperatiflerinin el işçiliği, yerel girişimcilerin katma değerli üretimleri ve usta zanaatkarların asırlık el emeği eserleri bir arada yer alıyor. Isparta gülünden lavantaya, Türk kahvesi ve lokum kültüründen kavanozdaki lezzetlere; Kapadokya toprak ürünlerinden kilim ve keçe dokumalara kadar geniş bir yelpaze sergi ziyaretçilerine aktarılıyor.

Alan, ziyaretçileri sadece izleyici konumunda bırakmıyor; ebru sanatının su üzerindeki performansına katılma, fığla bardağı yapımı atölyesine dahil olma, taş baskı ve kilim dokuma tezgâhlarında el becerisini deneme gibi canlı atölye deneyimleri sunuyor. Bu etkileşimli yaklaşım, ürünlerin arkasındaki bilgi ve emeği doğrudan hissettirmeyi amaçlıyor.

yerel kalkınma hamlesinden küresel vitrine:

Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü öncülüğündeki bu platform, kırsal kalkınmayı destekleme hedefiyle üretici-girişimci-tüketici zincirini sürdürülebilir bir düzene oturtmayı hedefliyor. Anadoludakiler Pazarı, Türkiye'nin kültürel derinliğini modern bir anlatıyla dış dünyaya taşıma misyonunu üstlenerek yerel üretimin küresel görünürlüğünü artırıyor.

Etkinlik, 100'ü aşkın ülkeden gelen binlerce katılımcının Anadolu'nun hikayesini ve üretim gücünü kendi ülkelerine taşıyan birer kültür elçisine dönüşmesine olanak tanıyor. Sunulan lezzetler — Antalya'nın tescilli yanık dondurması, geleneksel limonata, taze çekilmiş Türk kahvesi, lokum ve kolonya ikramları — misafirperverliğin somut örnekleri olarak ziyaretçiler tarafından deneyimleniyor.

Sonuç olarak Anadoludakiler Bazaar Space Mission, teknolojik ve bilimsel bir zirvenin sahnesinde kültürel mirası görünür kılarak hem yerel kalkınmaya katkı sağlıyor hem de Türkiye'nin diplomatik anlatısını zenginleştiriyor. Bu proje, Anadolu'nun binlerce yıllık üretim ve tasarım hafızasını, insanlığın uzaya yönelik ortak vizyonuyla buluşturarak yeni bir kültür diplomasisi örneği oluşturuyor.

IAC 2026’DA HAYATA GEÇİRİLEN "ANADOLUDAKİLER BAZAAR SPACE MISSION", MEDENİYETLERİN KÖKLÜ ÜRETİM KÜLTÜRÜ İLE İNSANLIĞIN GÖKLERDEKİ KEŞİF VİZYONUNU BULUŞTURAN BİR KÜLTÜR DİPLOMASİSİNE DÖNÜŞTÜ.