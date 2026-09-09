Andırın'da traktörle sürüklenen köpek olayında jandarma soruşturması

olayın tespiti ve müdahale:

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi Kargaçayırı Mahallesi sınırlarında bir sokak köpeğinin traktöre bağlanarak sürüklendiğine ilişkin görüntülerin tespiti üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Görüntüler, bölge sakinleri veya yetkililer tarafından incelenerek olayın kronolojisini aydınlatmaya yönelik ilk adımların atılmasını sağladı.

şüphelinin yakalanması ve adli süreç:

Görüntülerde köpeği traktörün arkasına bağladığı görülen kişi, H.Ç., jandarma ekiplerince bugün yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak jandarma tarafından adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.

Yetkililer, olayın soruşturulmasının sürdüğünü ve konuyla ilgili yasal işlemlerin devam edeceğini belirtti. Soruşturma kapsamında elde edilen görüntüler ve ifadeler, hem failin tespiti hem de olayın oluş şeklinin netleştirilmesi için delil olarak değerlendirilecek.

Konunun kamuoyu vicdanında yarattığı etki nedeniyle yetkililerin kısa sürede sonuç almayı hedeflediği, adli süreç tamamlandığında yapılacak açıklamalarla daha fazla bilginin paylaşılacağı bildirildi.

Köpeğe işkence eden şahıs hakkında işlem başlatıldı