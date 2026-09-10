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Sinek ilaçlaması sonrası apartmanda solunum sıkıntısı: astım hastası ve iki sağlık çalışanı hastaneye kaldırıldı

Bolu'da sokakta yapılan sinek ilaçlamasının kokusuna maruz kalan 76 yaşındaki astım hastası ile müdahaleye giren iki sağlık çalışanı hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 02:27

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sinek ilaçlaması sonrası apartmanda solunum sıkıntısı: astım hastası ve iki sağlık çalışanı hastaneye kaldırıldı

olayın gelişimi:

Olay, Bolu Karamanlı Mahallesi Işıklı Sokakta gece saatlerinde meydana geldi. Sokakta araçla yapılan sinek ilaçlamasının ardından saat 01.00 civarında astım ve bronşit rahatsızlığı bulunan 76 yaşındaki S.U. nefes darlığı şikâyetiyle rahatsızlandı.

sağlık ekiplerinin müdahalesi:

Durum üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Daireye erişmek için apartmana giren iki sağlık çalışanı da kokudan etkilenerek fenalaştı. Olay yerine takviye sağlık ekiplerinin yanı sıra polis, AFAD ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan S.U. ile iki sağlık çalışanı ambulanslarla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.

inceleme ve aile açıklaması:

AFAD ekipleri dairede inceleme yaptı; ilk kontrollerde açıkça olumsuz bir bulguya rastlanmadığı bildirildi. Olayın ardından konuşan kızı Z.Ç., annesinin astım ve bronşit hastası olduğunu, ilaçlama kokusunun ardından nefes almakta zorlandığını ve camların açık olduğunu ifade etti. Yetkililer olayla ilgili incelemenin sürdüğünü açıkladı.

BOLU’DA SİNEK İLAÇLAMASININ ARDINDAN KOKUDAN ETKİLENDİĞİ DEĞERLENDİRİLEN ASTIM HASTASI 76...

BOLU’DA SİNEK İLAÇLAMASININ ARDINDAN KOKUDAN ETKİLENDİĞİ DEĞERLENDİRİLEN ASTIM HASTASI 76 YAŞINDAKİ KADIN İLE YAŞLI KADINA MÜDAHALE ETMEK İÇİN APARTMANA GİREN 2 SAĞLIK ÇALIŞANI HASTANEYE KALDIRILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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