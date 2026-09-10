Dolar 48,4826 -0,01%
Euro 56,5260 +0,04%
Bist 14.505,48 +0,70%
Altın Gram 6.918,05 -0,50%
EUR/USD 1,1635 -0,03%
Brent Petrol 101,41 +0,20%
--°

İtfaiyenin merdiven köprüsü çocuğu dereden çıkardı

Geyve'de Çay Deresi'nde mahsur kalan 11 yaşındaki K.K., itfaiyenin kurduğu merdiven köprü sistemiyle güvenli şekilde kıyıya çıkarıldı; sağlık durumu iyi.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 02:53

GÜNCELLEME: 10 Eylül 2026 - 03:00

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

İtfaiyenin merdiven köprüsü çocuğu dereden çıkardı

Geyve'de müdahale ve kurtarma

Olay, Geyve ilçesi Tepecikler Mahallesi mevkiinde bulunan Çay Deresi'nde meydana geldi. Gelen ihbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, derenin orta kısmında mahsur kaldığı tespit edilen 11 yaşındaki K.K.'yı buldu.

kurtarma operasyonu:

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Geyve Grup Amirliğinden sevk edilen dört kişilik ekip, derede çalışma koşullarına uygun olarak merdiven köprü sistemi kurdu. Kurulan düzenek sayesinde ekipler, çocuğa güvenli erişim sağlayarak kıyıya çıkardı.

sağlık kontrolü ve durum:

Kurtarılan çocuk, olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından kontrol edildi. Yapılan ilk müdahalede çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

DEREDE MAHSUR KALAN ÇOCUĞU İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

DEREDE MAHSUR KALAN ÇOCUĞU İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kuşburnu kazanı söndürülmedi, köyde iki ev ve ahır kül oldu
images

Sinek ilaçlaması sonrası apartmanda solunum sıkıntısı: astım hastası ve iki sağl...
images

Ljubljana'da büyükelçilik açılmasına karşı sokaklar doldu:
images

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kuşburnu kazanı söndürülmedi, köyde iki ev ve ahır kül oldu

Sinek ilaçlaması sonrası apartmanda solunum sıkıntısı: astım hastası ve iki sağlık çalışanı hastaneye kaldırıl...

Ljubljana'da büyükelçilik açılmasına karşı sokaklar doldu:

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Selendi'de oyun havalarıyla şenlenen tütün ve cirit festivali

Merve Özbey Selendi'de tütün ve cirit festivalini coşkuyla tamamladı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor