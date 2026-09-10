İtfaiyenin merdiven köprüsü çocuğu dereden çıkardı

Geyve'de müdahale ve kurtarma

Olay, Geyve ilçesi Tepecikler Mahallesi mevkiinde bulunan Çay Deresi'nde meydana geldi. Gelen ihbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, derenin orta kısmında mahsur kaldığı tespit edilen 11 yaşındaki K.K.'yı buldu.

kurtarma operasyonu:

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Geyve Grup Amirliğinden sevk edilen dört kişilik ekip, derede çalışma koşullarına uygun olarak merdiven köprü sistemi kurdu. Kurulan düzenek sayesinde ekipler, çocuğa güvenli erişim sağlayarak kıyıya çıkardı.

sağlık kontrolü ve durum:

Kurtarılan çocuk, olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından kontrol edildi. Yapılan ilk müdahalede çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

DEREDE MAHSUR KALAN ÇOCUĞU İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI