Ljubljana'da büyükelçilik açılmasına karşı sokaklar doldu:

Ljubljana'da protesto yürüyüşü:

Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da binlerce kişi, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın ziyareti ve ülkeye İsrail Büyükelçiliği açılması kararına tepki gösterdi. Göstericiler, İsrail'in temsilciliğinin açılmasını 'hükümetin yanlış dış politikası' olarak nitelendirip sokaklara döküldü.

Toplantının ardından düzenlenen gösteride katılımcılar, 'Soykırımcı büyükelçiliğe hayır' sloganları attı. Yerel basında yer alan haberlere göre gösteriye yaklaşık 5 bin kişi katıldı; katılımcılar arasında eski Cumhurbaşkanı Milan Kučan ve eski Adalet Bakanı Andreja Katič gibi siyasi isimler de vardı.

Gösteriye katılan sivil toplum kuruluşları iki hafta önce hükümete açık çağrı yaparak ülke sınırları içinde İsrail Büyükelçiliği açılmasına karşı çıktıklarını duyurmuştu. Bu çağrı, başkentteki sokak hareketini hazırlayan unsurlar arasında gösterildi.

Muhalefetin tepkisi ve yargı talebi:

Olay siyasi yansımalarını hızlıca gösterdi. Muhalefet, Başbakan Janez Janša liderliğindeki yeni hükümeti, Slovenya'nın ulusal çıkarlarını gözetmek yerine İsrail'in çıkarlarına hizmet etmekle suçladı. Muhalefet partisi Özgürlük Hareketi ve Sol Parti, Janša hükümetinin uygulamalarını Anayasa Mahkemesi'ne taşımak üzere parlamentoya önerge sundu.

Özgürlük Hareketi lideri ve eski başbakan Robert Golob, yaptığı açıklamada Janša yönetimini 'egemen bir dış politika yürütmemekle' eleştirdi ve hükümetin eylemlerinin anayasa çerçevesinde değerlendirilmesini istedi. Muhalefetin yasal girişimi, hükümetin politikalarının meşruiyeti ve iç politika üzerindeki yansımaları konusunda yeni bir tartışma başlattı.

Gösteriler ve siyasal itirazlar, Slovenya'da dış politika tercihleri ile iç kamuoyu arasındaki gerilimin yüzeye çıktığını gösteriyor. Hükümetin İsrail ile ilişkilerde izlediği yol, hem sivil toplum hem de bazı eski siyasetçiler tarafından sert eleştirilere maruz kalırken, önümüzdeki süreçte konunun hukuk ve siyaset alanında hangi sonuçları doğuracağı yakından izlenecek.

Slovenya’nın başkenti Ljubljana’da binlerce kişi, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar’ın ziyaretiyle birlikte ülkede İsrail Büyükelçiliği açılmasını protesto etti.