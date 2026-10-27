ani kişilik değişiklikleri beyin tümörünün ilk işareti olabilir

Beyin tümörleri sadece fiziksel belirtilerle sınırlı kalmayabiliyor

Beyin tümörleri genellikle şiddetli baş ağrısı, bulantı veya nöbet gibi fiziksel yakınmalarla anılsa da bazen en belirgin işaret davranış ve kişilik değişiklikleri olabiliyor. Daviva Avcılar Hastanesi Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Bölümü’nden Prof. Dr. Yavuz Aras, kısa sürede ortaya çıkan ve kişinin olağan karakteriyle uyuşmayan değişikliklerin dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.

frontal lob ve hipofiz etkileri:

Prof. Dr. Aras, davranış kontrolü ve sosyal sınırların belirlenmesinde frontal lobun merkezi bir rolü olduğunu söylüyor. Alnın arkasında yer alan bu bölgedeki kitleler büyüyerek veya çevre dokulara baskı yaparak duygusal kontrolü zayıflatabilir, ahlaki karar verme süreçlerinde bozulma ve impulsif davranışlara yol açabilir.

Ayrıca hipofiz bezinde gelişen tümörler hormon salgısını etkileyerek bireyin ruh halinde, tepkilerinde ve genel davranış modellerinde beklenmedik dalgalanmalara neden olabilir. Bu tür hormonal değişiklikler dışarıdan bakıldığında psikiyatrik veya kişilik sorunları olarak yorumlanabilir; bu nedenle hastanın nörolojik değerlendirmesi önem taşıyor.

çevrenin fark edebileceği altı belirgin değişiklik:

Prof. Dr. Aras, beyin tümörüne bağlı kişilik değişikliklerinin çoğunlukla yakın çevre tarafından fark edildiğini belirtiyor. Öne çıkan belirtiler şunlar:

Agresifleşme ve asabiyet: Önceden sabırlı veya uyumlu kişilerde ani sinirlilik artışı görülebilir.

Ahlaki ve sosyal sınırların aşılması: Uygunsuz davranışlar veya sosyal normlara dikkat etmeme halleri ortaya çıkabilir.

Duygusal iniş çıkışlar ve aşırı kaygı: Normalden daha dalgalı ruh halleri ve kontrolsüz kaygı durumları görülebilir.

Apatik durum ve motivasyon kaybı: İlgi ve enerjide belirgin azalma, günlük işlevlerde gerileme olabilir.

Zihinsel bulanıklık ve unutkanlık: Konsantrasyon ve bellek sorunları daha belirgin hale gelebilir.

Riskli ve alışılmadık tercihler: Önceki davranış kalıplarına uymayan, tehlikeli veya alışılmadık kararlar görülebilir.

doğru tanı ve tedaviyle değişiklikler geri dönebilir:

Her kişilik değişikliğinin beyin tümörüne işaret etmediğini hatırlatan Prof. Dr. Aras, ancak kısa sürede ortaya çıkan ve kişinin doğal yapısıyla bağdaşmayan keskin farklılıklarda zaman kaybetmeden uzman hekime başvurulması gerektiğini söylüyor. Tanı sürecinde Manyetik Rezonans (Beyin MR) görüntülemesi ile beyinde kitle varlığı tespit edilebiliyor.

Şüpheli bir kitle saptanması halinde cerrahi yaklaşımlar planlanabiliyor. Prof. Dr. Aras, başarılı bir ameliyat veya kitlenin basınının giderilmesi sonrası ortaya çıkan davranış değişikliklerinin büyük ölçüde düzeltilebildiğini veya kontrol altına alınabildiğini belirtiyor; bu nedenle erken değerlendirme ve müdahalenin önemi öne çıkıyor.

DAVİVA AVCILAR HASTANESİ BEYİN, SİNİR VE OMURİLİK CERRAHİSİ BÖLÜMÜ’NDEN PROF. DR. YAVUZ ARAS