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Emirdağ ve Bolvadin'de eğitim için iş birliği köprüleri güçleniyor

Bolvadin ve Emirdağ ilçe millî eğitim müdürleri, ortak projeler ve stratejilerle eğitim kalitesini artırmak için kapsamlı iş birliği kararı aldı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 11:13

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Emirdağ ve Bolvadin'de eğitim için iş birliği köprüleri güçleniyor

Emirdağ ziyaretinin amacı ve kapsamı:

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ve Bolvadin ilçelerinde eğitim kalitesinin yükseltilmesi hedefiyle yürütülen görüşmeler kapsamında Bolvadin İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş kapsamlı bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Keleş, saha çalışmalarına ve kurumlar arası iletişime verdiği önemle tanınıyor; Emirdağ İlçe Millî Eğitim Müdürü Gürkan Emeksiz ile makamında yapılan görüşme bu çerçevede ilerledi.

Görüşmede öne çıkan konular:

Taraflar, iki ilçenin eğitim kalitesini artırmaya yönelik ortak projeler ve geleceğe dönük stratejik çalışmaları masaya yatırdı. Görüşmede kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi, iletişim kanılarının etkinleştirilmesi ve saha odaklı uygulamaların sürdürülmesi gerektiği vurgulandı. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşme, iki idarecinin karşılıklı deneyim paylaşımı ve koordinasyon iradesini ortaya koydu.

Beklenen etkiler ve izlenecek yaklaşım:

Bu tür iş birliklerinin amaçları arasında eğitimde hizmet kalitesinin yükseltilmesi, iyi uygulama örneklerinin paylaşılması ve karar süreçlerinde koordinasyonun artırılması bulunuyor. Ziyaret, eğitimde iş birliği köprülerinin güçlendirilmesi yönünde somut adımlar atılacağının işareti olarak değerlendiriliyor ve idarecilerin sahadaki rolünün önemine dikkat çekiyor.

Her iki ilçede de sürdürülebilir iş birliği mekanizmalarının kurulması ve ortak değerlendirme süreçlerinin devam ettirilmesi, önümüzdeki dönemde uygulanacak çalışmalar için temel oluşturacak.

AFYONKARAHİSAR’IN EMİRDAĞ VE BOLVADİN İLÇELERİNDE EĞİTİM KALİTESİNİN ARTTIRILMASI İÇİN BİR ARAYA...

AFYONKARAHİSAR’IN EMİRDAĞ VE BOLVADİN İLÇELERİNDE EĞİTİM KALİTESİNİN ARTTIRILMASI İÇİN BİR ARAYA GELİNDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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