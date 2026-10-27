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Gaziantep sanayisi için tek çatı: endüstriyel gelişim üssü dönüşümü hızlandırıyor

EGÜ, tek çatı yönetimiyle dijital ve yeşil dönüşüm ile mesleki eğitim ve verimlilik projelerini birleştirerek Gaziantep'in rekabetini güçlendiriyor.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 11:22

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EDİTÖR: Berk Doğan

Gaziantep sanayisi için tek çatı: endüstriyel gelişim üssü dönüşümü hızlandırıyor

yeni yapılanma ve yönetim kadrosu:

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) bünyesinde yer alan Endüstriyel Gelişim Üssü (EGÜ) yönetiminde kapsamlı bir yeniden yapılanma hayata geçirildi. Amaç, EGÜ çatısı altındaki tüm yapıların yönetimini tek bir çatı altında toplamak; süreçleri daha entegre, koordineli ve ortak bir yönetim anlayışıyla yürütmek.

EGÜ Yönetim Kurulu Başkanlığına Bora Tezel seçilirken, Başkan Yardımcılığı görevine Yiğitcan Konukoğlu getirildi. Yönetim kurulunda yer alan diğer isimler ise şunlar: Yunus Kara, Barış Cem Özpolat, Turgay Eren, Sezen Akınal Bulut, Ömer Çakmak, Abdullah Dabanıyastı, Didem Büyükbeşe, Hakan Yusufoğlu, Nejmettin Memiş, İsa Üzümcü, Barış Özbiçki, Ahmet Fatih Sarı ve Seçkin Yıldıdımdemir.

dönüşüm öncelikleri ve stratejik hedefler:

Yönetim kurulunun ilk toplantısında, Gaziantep sanayisinin rekabet gücünü artırmaya yönelik çok boyutlu bir gündem ele alındı. Toplantıda öne çıkan başlıklar arasında dijital ve yeşil dönüşüm, yalın üretim uygulamaları, verimlilik artışı, enerji yönetimi, karbon ayak izi hesaplamaları ile mesleki eğitim ve yeterlilik belgelendirmesi yer aldı.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep sanayisinin yalnızca üretim kapasitesini artırmanın ötesinde teknoloji kullanımı, kaynak verimliliği, çevresel etkinin azaltılması ve nitelikli insan kaynağı ile güçlenmesi gerektiğini vurguladı. Ünverdi, EGÜ aracılığıyla uygulanacak saha odaklı çalışmaların, ölçülebilir sonuçlar vererek sanayinin sürdürülebilir gelişimine katkı sağlayacağını belirtti.

üçlü yapı: eğitim, belgelendirme ve model fabrika:

EGÜ; Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi (GSOMEM), Gaziantep Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme ve Danışmanlık A.Ş. (GASBEM) ve Gaziantep Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi (Gaziantep Model Fabrika)yi kapsayan bütünleşik bir yapı sunuyor. Bu üçlünün rolleri birbirini tamamlıyor: GSOMEM nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine odaklanırken, GASBEM çalışanların mesleki yeterliliklerinin ulusal standartlara göre belgelendirilmesini sağlıyor. Model Fabrika ise işletmelerde yalın üretim ve dijital dönüşüm uygulamalarını hayata geçirerek verimliliği artırmayı amaçlıyor.

Bu yapı sayesinde işletmelerin enerji ve kaynak yönetimi iyileştirilirken, karbon ayak izinin azaltılması ve sürekli iyileştirme kültürünün yaygınlaştırılması hedefleniyor. EGÜ, saha ihtiyaçlarına doğrudan cevap veren, ölçülebilir veriler üreten ve iş dünyasında karşılığı olan projeler geliştirmeyi önceliklendiriyor.

Bora Tezel yeni dönemde EGÜ'yü yalnızca uygulayıcı bir merkez olarak değil, Gaziantep sanayisinin dönüşümüne yön verecek bir düşünce kuruluşu olarak konumlandırmayı amaçladıklarını belirtti. İşletmelerin üretim süreçlerinin iyileştirilmesi, kaynakların etkin kullanımı ve enerji verimliliğinin artırılmasının rekabet gücü için kritik olduğuna dikkat çekti.

Toplantıda ileriye dönük adımların planlanması ve yönetim kurulunun sahada uygulanabilir projelere ağırlık verecek şekilde çalışması kararlaştırıldı. Ünverdi ve Tezel, yönetim kuruluna başarı dileklerini ileterek, hayata geçirilecek çalışmaların Gaziantep sanayisinin sürdürülebilir gelişimine somut katkılar sunmasını temenni etti.

GSO, GAZİANTEP SANAYİSİNİ &quot;ENDÜSTRİYEL GELİŞİM ÜSSÜ&quot; İLE GELECEĞE HAZIRLIYOR

GSO, GAZİANTEP SANAYİSİNİ "ENDÜSTRİYEL GELİŞİM ÜSSÜ" İLE GELECEĞE HAZIRLIYOR

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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