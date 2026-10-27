hamamyolu'nda çaycıdan hayır köprüsü: bağışlarla günlük simit, ayran ve su dağıtımı

Hamamyolu'nda küçük bir işletmeden yayılan yardım hareketi

Eskişehir'in tarihi Hamamyolu Caddesi'nde çay ocağı işleten Mehmet Horuz, müşterilerinin ve çevre halkının bağışlarıyla gelen geçene simit, ayran ve su dağıtarak kentte bir hayır köprüsü oluşturdu. 22 yıllık işletmeci olan Horuz, katkılar sayesinde sokaktaki ihtiyaç sahiplerinin günlük gıda ihtiyacına pratik bir çözüm sunuyor.

Sosyal medya ile genişleyen uygulama:

Uygulama, müşterilerin verdiği ufak tefek ürünlerin gelenlere dağıtılmasıyla başladı. Horuz, uygulamanın özellikle son 2 yıldır aktif kullanılan sosyal medya sayesinde büyüdüğünü belirtiyor. Kendi sözleriyle: "Daha önce müşterilerimiz bize ufak tefek ürünler verip 'Bunları gelen geçene dağıtın' diyordu. Biz de zamanla bu işi yaygınlaştırdık. İnsanlar vefat eden annesinin, babasının, çoluk çocuğunun hayrına ya da hastalarının şifası için bize başvuruyor. Biz de onların adına gelen geçene dağıtım yapıyoruz."

Gizlilik, samimiyet ve ekonomik tercih:

Horuz, dağıtımlarda veren ile alan arasında gizlilik ilkesini önemsiyor. "Veren verdiğini bilmiyor, alan vereni bilmiyor" ifadesiyle, beklenti ve minnet baskısının olmamasının duaları daha samimi kıldığını aktarıyor. Ayrıca yöntemin toplu yemek ve mevlit organizasyonlarına göre hem pratik hem ekonomik olduğunu vurguluyor. Simit ve ayranı özel siparişle temin ettikleri için en az 50 adet şartı koyduklarını, su içinse herhangi bir alt sınır bulunmadığını söylüyor. Piyasada 15-20 lira bandında olan ürünleri kendi girişimleriyle 12 liradan sunarak hem maliyet avantajı sağladıklarını belirtiyor. Horuz, bu yaklaşımın organizasyon yükünü ve israf riskini azalttığını, aynı zamanda anlık gıda ihtiyacını karşılayarak hayra vesile olduğunu ifade ediyor.

ESKİŞEHİR’İN TARİHİ HAMAMYOLU CADDESİ’NDE ESNAFLIK YAPAN MEHMET HORUZ, VATANDAŞLARIN BAĞIŞLARIYLA GELEN GEÇENE SİMİT, AYRAN VE SU DAĞITARAK HAYIR KÖPRÜSÜ KURDU.