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Emeklilikte veda: BUSKİ genel müdürüne hizmet plaketi

BUSKİ Genel Müdürü Mehmet Ercihan Subaşıoğlu emekliye ayrıldı; Başkan Vekili Şahin Biba, sosyal medyadan veda ederek teşekkür plaketi sundu.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 11:13

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Emeklilikte veda: BUSKİ genel müdürüne hizmet plaketi

BUSKİ genel müdürü uğurlandı

Mehmet Ercihan Subaşıoğlu, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürü olarak yürüttüğü görevinden emekliye ayrıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba bu veda kapsamında Subaşıoğlu'na teşekkür plaketi takdim etti ve ayrılışını sosyal medya üzerinden duyurdu.

veda töreninin ayrıntıları:

Biba, paylaşımında Subaşıoğlu'nun görev süresi boyunca sunduğu hizmetler için teşekkür ettiklerini belirtti. Başkan vekili, emeklilik hayatının yeni döneminde Subaşıoğlu'na ailesi ve sevdikleriyle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk diledi.

kurumsal sürdürülebilirlik ve görev değişimi:

BUSKİ, Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren bir kurum olarak hizmet sürekliliğine önem veriyor. Subaşıoğlu döneminde yürütülen çalışmaların ardından yapılan bu veda, kurumsal hafızanın korunması ve görevdeki değişim sürecinin düzenli biçimde yürütülmesi açısından dikkat çekici bulundu.

İlave bilgi verilmediği için sonraki atama veya görevlendirme ile ilgili detaylar henüz paylaşılmadı; kurum içi yönetim ve hizmet akışının aksatılmadan sürdürülmesi bekleniyor.

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (BUSKİ) GENEL MÜDÜRÜ MEHMET ERCİHAN SUBAŞIOĞLU, EMEKLİYE AYRILDI....

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (BUSKİ) GENEL MÜDÜRÜ MEHMET ERCİHAN SUBAŞIOĞLU, EMEKLİYE AYRILDI. BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ ŞAHİN BİBA, SUBAŞIOĞLU'NA GÖREV SÜRESİ BOYUNCA SUNDUĞU HİZMETLERDEN DOLAYI TEŞEKKÜR PLAKETİ TAKDİM ETTİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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