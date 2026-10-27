Ayağından nakledilen parmakla 13 yaşındaki Baran'ın eline umut

İstanbul Avcılar'da yaşayan 13 yaşındaki Baran Tanzi, iddiaya göre bir kasap yanında çırak olarak çalıştığı sırada 19 Nisan günü sağ elini kıyma makinesine kaptırdı ve beş parmağını kaybetti. Olay yerine çağrılan 112 ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan tek parmak başparmak oldu ancak getirildiği hastanede başparmağın ağır hasarlı olduğu, yeniden yerine dikilemeyeceği tespit edildi.

Kaza ve ilk müdahale:

Baran, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne ulaştırıldı ve plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi ekibi tarafından acil olarak ameliyata alındı. İlk ameliyatta elde kurtarılabilecek dokular korundu; başparmağın durumu ameliyatta yeniden yerine dikilmeye elverişli olmadığı için ileri düzey onarım planlandı. Hastanın durumu ve olası müdahaleler aileye ayrıntılı şekilde anlatıldı ve takip süreci başlatıldı.

Nakil planlaması ve operasyon:

Ailenin onayı ile anestezi, çocuk yoğun bakım ve cerrahi ekiplerinin ortak planlaması sonucu nakil ameliyatı 6 Ekim'de gerçekleştirildi. Operasyonda hastanın sol ayağından alınan ikinci parmak, elde başparmak işlevini üstlenecek şekilde mikrocerrahi tekniklerle nakledildi. Operasyon Prof. Dr. Ethem Güneren, Op. Dr. Mehmet Fatih Çamlı ve ekiplerinin katılımıyla yaklaşık 10 saat sürdü.

Ameliyat sırasında mikroskop altında damarların dikkatle dikildiği, ameliyat sonrası ilk 24 saatin kritik olduğu belirtildi. Ekip hem ameliyat sahasını hem de hastanın genel durumunu saat başı kontrol etti; ilk 24 saatin atlatılmasının ardından ekip ve aile rahatlama yaşadı.

Op. Dr. Mehmet Fatih Çamlı operasyonun detaylarını anlatarak, ilk acil müdahalede başparmağın kurtarılamadığını ve bunun üzerine ayağından bir parmak nakletme kararı aldıklarını ifade etti. Nakledilen dokunun kanlanması ve pıhtı oluşumu riski nedeniyle yakın takip yaptıklarını, ameliyattan sonra hastanın atel kullandığını ve elin kemiğe sabitlenmesi için geçici ekipmanların bulunduğunu belirtti.

Planlanan rehabilitasyon sürecinde bu ekipmanların yaklaşık 1 ay içinde çıkarılacağı ve ardından yoğun bir fizik tedavi programına başlanacağı, ekibin hedefinin 3-4 ay sonra hastanın elini işlevsel şekilde kullanabilmesi olduğu açıklandı.

Ekip açıklamaları ve aile yorumu:

Prof. Dr. Ethem Güneren ameliyatın nadir uygulanan bir işlem olduğunu vurgulayarak, operasyonun büyük bir ekip çalışmasıyla Prof. Dr. Mehmet Veli Karaaltın'ın desteği ve Op. Dr. Mehmet Fatih Çamlı'nın çabalarıyla gerçekleştirildiğini, Türkiye'de sağlık alanında bu tür ileri girişimlerin yapıldığını söyledi. Güneren, sürecin günden güne daha iyiye gitmesini beklediklerini ifade etti.

Baba Sadık Tanzi yaşanan süreci anlatırken oğlunun bir arkadaşının yanına gidip birkaç gün kasapta çalışmayı teklif ettiğini ve o sırada bir müşterinin isteği üzerine kıyma çekilirken parmakların makineye kapıldığını anlattı. İtfaiyenin yardımıyla parçalanan el çıkarıldı ve ekiplerin gayreti sayesinde ameliyatlar yapıldı. Sadık Tanzi, ekibe güvenlerinin tam olduğunu, aile olarak tedirginlik yaşadıklarını ancak iyi bir tedavi süreci gördüklerini söyledi.

Ailenin, çocuğun çırak olarak çalıştığı kasaptan şikayetçi olmadığı bilgisi verildi. Hastanın moralini güçlendirmek için psikolog ve estetik ekiplerinin de sürece dahil edildiği, ailenin ve sağlık ekibinin çocukla yakından ilgilendiği belirtildi.

Tedavi ve rehabilitasyonun devam ettiği belirtilirken, ekip ve aile önümüzdeki aylarda el fonksiyonlarının gelişimi için yoğun çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

İSTANBUL'DA YAŞAYAN 13 YAŞINDAKİ BARAN TANZİ, İDDİAYA GÖRE BİR KASABIN YANINDA ÇIRAK OLARAK ÇALIŞIRKEN 5 PARMAĞINI KIYMA MAKİNESİNE KAPTIRDI. FECİ OLAY SONRASI YAKLAŞIK 10 SAATLİK OPERASYONLA AYAĞININ İKİNCİ PARMAĞI ELİNE BAŞPARMAK OLARAK NAKLEDİLDİ.