İtfaiyenin 100. yılına 500 ağaçla gelecek mirası

İtfaiye 100. yıl hatıra ormanı Sarımsaklı Barajı yakınında kuruldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Daire Başkanlığının kuruluşunun 100. yılı anısına Sarımsaklı Barajı yakınlarında 500 fidanı toprakla buluşturdu. Proje, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın 'Daha Yeşil Kayseri' vizyonu çerçevesinde gerçekleştirildi ve itfaiye teşkilatının asırlık geçmişine kalıcı bir anı bırakmayı hedefliyor.

Etkinlikte aileler ve çocuklar ön plandaydı:

İtfaiye personeli, eşleri ve çocuklarının katıldığı etkinlikte herkes birlikte fidan dikti. Çocuklar kendi adlarına ayrılan fidanları toprakla buluştururken, fidanlara ilk can suları verildi, sağlıklı büyümeleri için kazıklar çakıldı ve her bir fidan için isim künyeleri takıldı. Etkinlik, hem kentin yeşil dokusuna katkı sağladı hem de katılımcılarda çevre bilinci ve doğa sevgisini güçlendirdi.

Kurumsal katkı ve teşekkürler:

Muhammet Zeynuddin Bağdat, etkinliğin teşkilatın 100. kuruluş yıl dönümüne yakışan anlamlı bir çalışma olduğunu belirterek şu ifadeleri paylaştı: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç’ın 'Daha Yeşil Kayseri' vizyonu doğrultusunda, İtfaiye Daire Başkanlığı ailesi olarak 100. yıl dönümümüz münasebetiyle Sarımsaklı Barajı yakınlarında bir hatıra ormanı oluşturduk. Bu kapsamda doğaya ve gelecek nesillere katkı sunmak amacıyla 500 fidan dikimi gerçekleştirdik. Bu anlamlı etkinlikte desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Park ve Bahçeler Daire Başkanımıza ve değerli ekibine sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Ağaç dikme etkinliğimizde bizi yalnız bırakmayan itfaiye personelimizin kıymetli ailelerine de çok teşekkür ederiz.

Etkinlikte söz alan itfaiye personeli Kadirhan Ata, ailelerin bir araya geldiği düzenin ve organizasyonun önemine dikkat çekerek Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür etti. Sermin Kutlu geleceğe nefes olacak bir ormana katkı sağlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederken, itfaiye şoförü Muhammed Karadeniz programın kalıcı bir hatıra bıraktığını, herkesin bir ağacının olduğu ve yıllar sonra da hatırlanacak bir ormanın ortaya çıktığını vurguladı.

Fidan temini ve dikim alanının hazırlanmasında Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı önemli destek sağladı; İtfaiye Daire Başkanlığı da bu katkı için kurum ekibine teşekkür etti. Uygulama kapsamında dikilen 500 fidan, büyüdükçe Kayseri'nin yeşil dokusuna somut bir katkı sunacak ve itfaiye teşkilatının 100. yıl anısını gelecek kuşaklara taşıyacak bir miras niteliği taşıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çevreye duyarlı projelerle kentin doğal zenginliklerini koruma ve yeşil alanları güçlendirme hedefini, kentteki köklü kurumların yıl dönümleriyle buluşturarak sürdürmeyi planlıyor. İtfaiye 100. Yıl Hatıra Ormanı da bu yaklaşımın somut örneklerinden biri olarak kayda geçti.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞININ KURULUŞUNUN 100. YILI DOLAYISIYLA SARIMSAKLI BARAJI YAKINLARINDA 500 FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURDU.