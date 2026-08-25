Ani manevra sonrası hafif ticari araç trafik levhasına çarparak yan yattı

Antalya'nın Alanya ilçesinde dün akşam yaşanan kazada, sürücünün bisikletliye çarpmamak için yaptığı manevra sonucu araç kontrolden çıkarak yol kenarındaki trafik ışık levhasına çarptı ve yan yattı. Olay, Kargıcak Mahallesi Namık Kemal Caddesi kavşağında saat 18.30 civarında meydana geldi.

Kaza anı ve araçtaki kişiler:

İddialara göre, Mehmet Öztoktay (41) yönetimindeki 07 AKC 826 plakalı hafif ticari araç, kavşağa gelirken önüne aniden çıkan bisikletliyi fark etti. Bisikletliye çarpmamak için ani manevra yapan sürücü, aracın kontrolünü kaybederek sol şeride geçip trafik ışık levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç yan yattı. Kazada araç sürücüsü Mehmet Ö. ile araçta yolcu olarak bulunan Emrah Ö. (29) yaralandı.

Müdahale ve soruşturma:

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra her iki kişiyi de Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Jandarma ekipleri ise bölgede inceleme yaptı; kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE, ÖNÜNE ANİDEN ÇIKAN BİSİKLETLİYE ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPAN HAFİF TİCARİ ARAÇ, TRAFİK IŞIK LEVHASINA ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI.