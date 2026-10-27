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baydiğin'de zemin hareketleri: kömür ocağı sınırına doğru ilerleme tespit edildi

Yozgat Valiliği, Baydiğin'de 27 Ekim 2026'de yaptığı incelemede zemin hareketlerinin yaklaşık 4 bin 875 metrekareyi etkilediğini açıkladı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 16:39

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EDİTÖR: Aslı Han

baydiğin'de zemin hareketleri: kömür ocağı sınırına doğru ilerleme tespit edildi

bölgede tespitler:

Yozgat Valiliği, Aydıncık ilçesi Baydiğin beldesinde tarım arazilerinde görülen zemin hareketleriyle ilgili resmi açıklama yayımladı. Yapılan yerinde incelemenin 27 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirildiği; zemin hareketlerinin, özellikle kömür ocağı sınırına yakın alanlarda, derin çatlaklar ve çökmeler şeklinde kendini gösterdiği bildirildi.

Valiliğin değerlendirmesine göre hareketlilik, yaklaşık 4 bin 875 metrekarelik bir alanı etkiledi ve gelişimin alt kotta bulunan kömür ocağı sahasına doğru yöneldiği değerlendirildi. Bu durumun muhtemel heyelan riskini artırdığı vurgulandı.

vatandaşlara ve çiftçilere uyarılar:

Açıklamada, bölgede tarım arazisi bulunan vatandaşların ve çiftçilerin dikkatli olmaları istendi. Çatlak ve çökmelerin gözlendiği alanlardan uzak durulması, tarlalara girmeden önce alanın yetkili kurumlarca değerlendirilmesini beklenmesi tavsiye edildi. Valilik, muhtemel risklere karşı yetkili kurumların uyarılarının takip edilmesini ve belirtilen korunma tedbirlerine uyulmasını istedi.

önceki gözlemler ve görüntüler:

Baydiğin beldesinde zemin hareketleri daha önce de gündeme gelmişti. Bir çiftçinin tarlasına ekim yapmaya giderken fark ettiği yarıklar, dron kamerasıyla görüntülenmiş; arazide derin çatlakların yanı sıra bir elektrik direğinin eğildiği de kayıt altına alınmıştı. Bu geçmiş gözlemler, yetkililerin mevcut incelemelerini destekleyen gözlemsel veriler olarak kayıtlarda yer aldı.

Valilik açıklaması, bölgedeki gelişimin takip edileceğini; gerekli görülmesi halinde ilave inceleme ve önlemlerin ilgili kurumlar tarafından uygulanacağını belirtiyor. Kamu güvenliği için alınacak tedbirler ve yapılacak bildirimler takip edilecek önemli unsurlar arasında yer alıyor.

YOZGAT&#039;IN AYDINCIK İLÇESİNE BAĞLI BAYDİĞİN BELDESİNDE TARIM ARAZİLERİNDE MEYDANA GELEN ZEMİN...

YOZGAT'IN AYDINCIK İLÇESİNE BAĞLI BAYDİĞİN BELDESİNDE TARIM ARAZİLERİNDE MEYDANA GELEN ZEMİN HAREKETLERİYLE İLGİLİ YOZGAT VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI. YAPILAN İNCELEMELERDE, ÖZELLİKLE KÖMÜR OCAĞI SINIRINA YAKIN BÖLGELERDE DERİN ÇATLAKLAR VE ÇÖKMELER TESPİT EDİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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