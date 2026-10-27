Antalya'da üç adalar projesiyle denizaltı yaşamı yeniden inşa edilecek

proje tanıtımı:

Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi kapsamında Antalya Valiliği ile Deniz Yaşamını Koruma Derneği iş birliğinde yürütülen Üç Adalar Projesi, Kemer Tekirova'da düzenlenen programla tanıtıldı. Vali Hulusi Şahin ve proje paydaşlarının katıldığı buluşmada projenin hedefleri, yöntemleri ve izleme süreci açıklandı. Program çerçevesinde su ürünleri avcılığı ve demirlemeye yönelik koruma tedbirleri, bilimsel izleme çalışmaları ve ekosistem restorasyonu uygulamaları hakkında detaylar paylaşıldı; uzman dalgıçlarla saha dalışları ve su altı görüntüleme çalışmaları yapıldı.

koruma ve restorasyon adımları:

Vali Hulusi Şahin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada projenin kapsamını ve örnek alındığını belirtti: "Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifinin bileşenlerinden biri olan, zarar gören denizaltı yaşamını yeniden restore etme ve inşa etme süreciyle ilgili çok önemli çalışmalar yaptık. Bu çalışmaların en önemli ayağı Kemer Üç Adalar mevkisiydi. Buradaki hedefimiz; İstanbul Tavşan Adası’nda Deniz Yaşamını Koruma Derneği tarafından son derece başarılı bir şekilde yürütülen yapay resif ve doğayı yeniden restore etme çalışmalarını, yani oradaki tecrübeyi Antalya’ya taşımaktı. Bu süreçte Deniz Yaşamını Koruma Derneği ile beraber burada yeni bir çalışmayı da başlatmış olduk".

Vali Şahin, restorasyon bölgesinin balıkçılık baskısından ve insan etkisinden korunmasının sürecin en önemli halkası olduğunu vurguladı. Bu talebin Tarım ve Orman Bakanlığına iletildiğini ve bakanlığın desteğiyle Eylül ayında yayımlanan tebliğle bölgenin her türlü balıkçılık faaliyetine yasaklandığını söyledi. Bu koruma kalkanı sayesinde Deniz Yaşamını Koruma Derneği ekipleri deniz çayırlarının yeniden oluşturulması ve denizaltı yaşamının canlandırılması için saha çalışmalarını sürdürecek.

yayılan etki ve gelecek planları:

Vali Şahin, benzer koruma modellerinin Antalya kıyılarının diğer bölümlerinde de uygulanacağını, Kaş örneğinde olduğu gibi yasaklama alanlarının dalış turizmini destekleyerek ekonomik fayda sağlayacağını ifade etti: "Kaş bölgesinde bir yasaklama alanı var. Orada da çok ciddi mesafeler kat edildi. O yasaklama alanları sayesinde Kaş’ta çok önemli bir denizaltı dalgıç turizmi oluştu. Benzeri bir durumu Kemer’de de uygulamak istiyoruz." Ayrıca Kaş-Demre bölgesindeki Beymelek'te Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı su ürünleri araştırma enstitüsünün deniz çayırlarını karada ve laboratuvar ortamında üretip taşıma yöntemiyle uygulama yapacağı belirtildi.

Şahin, projeden doğrudan yöre halkının da fayda göreceğini belirterek şunları kaydetti: "Bizim 640 kilometrelik devasa bir sahilimiz var. Birkaç yüz metrelik ya da birkaç kilometrelik tamiratlarla o büyük tahribatı çözemeyiz. Daha fazla çalışma yapmamız lazım ve bu çalışmalar daha da yaygınlaşacak. Yaygınlaştıkça yöre halkı bunun avantajlarını görecek, yeni bir turizm, yeni bir balıkçılık türü gelişecek. Bununla beraber denizaltı yaşamını yeniden ihya edeceğiz."

Proje Koordinatörü Ebru Şahin, Nisan ayında Kemer Tanıtım Vakfı ve Deniz Yaşamını Koruma Derneği ile yapılan toplantıda Tavşan Adası'ndaki uygulamanın Antalya'ya taşınması kararının alındığını ve Üç Adalar'ın uygun alan olarak belirlendiğini anlattı. "Temmuz ayında Antalya Valiliği ve Deniz Yaşamını Koruma Derneği ile protokolümüzü yapmıştık. 16 Eylül’de yapılan koruma alanı kararının ilan edilmesiyle beraber çalışmalar hızlandı. Akabinde hemen Deniz Yaşamını Koruma Derneği ekipleri sahada araştırmalarına başladılar. Bilimin ışığında koordinasyon içerisinde ve Antalya için çalışan tüm paydaşlarımızla beraber bu projeyi büyük bir zevkle yürütüyoruz. Uzun soluklu bir proje ancak sonuçlarının çok güzel olacağına inanıyoruz. Aynı Tavşan Adası’nda olduğu gibi Üç Adalar bölgesinde de denizel ekosistemin yeniden canlandırılacağını hep birlikte göreceğiz."

Ebru Şahin, projenin Üç Adalar ile sınırlı kalmayacağını, Antalya'nın birçok alanında benzer restorasyon ve koruma çalışmalarının planlandığını ve çalışmanın COP31'de uluslararası kamuoyuna aktarılmasının hedeflendiğini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz, programda Üç Adalar için uygulanan düzenlemelerin hem amatör hem ticari su ürünleri avcılığını kapsayacak şekilde düzenlendiğini ve bölgenin balıkçılık açısından koruma bölgesi ilan edildiğini söyledi. Türkyılmaz, "Akdeniz’deki sucul ekosistemin korunmasına yönelik çok ciddi çalışmalar gerçekleştirilecek 3 yıllık bir projenin başlangıcı için birlikteyiz. Deniz Yaşamını Koruma Derneği ile birlikte bu proje çalışmasında yer alacağız. Burada öne çıkardığımız konu sadece koruma yaklaşımı değil, koruma ve kullanma dengesini gözeterek bu işleri gerçekleştirmektir. Dolayısıyla bu sadece mevzuatla düzenlenmiş olan bir çalışma değil, Bakanlıkla birlikte diğer kurumların da sorumluluklarını yerine getirmiş olduğu bir alan olacak" ifadelerini kullandı.

Deniz Yaşamını Koruma Derneği Başkanı Volkan Narcı, projenin geleceğe bırakılacak bir miras olduğunu vurguladı: "Yaptığımız çalışma Antalya’nın, Kemer’in, turizmcilerimizin, yani herkesin gelecek mirası. İlerleyen yıllarda bu çalışmanın sonuçlarını daha belirgin alacağız. Bu restorasyon sonrasında da alan hem su altında hem karada kamera sistemleriyle izleniyor olacak. Yani yaptığımız çalışmalar bilim ışığında somut göstergelerle sahada aktif olarak koruduğumuz bir alan. Bizler de COP31 sürecinde Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifinin bir parçası olduk. Dileriz çocuklarımıza bırakacağımız kıymetli bir miras olacak".

Programa Vali Hulusi Şahin, Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi Proje Koordinatörü Ebru Şahin, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz, İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal, Kemer ve Yöresi Tanıtım Vakfı Başkanı Volkan Yorulmaz, Deniz Yaşamını Koruma Derneği Başkanı Volkan Narcı ile kurum ve kuruluş yetkilileri ve basın mensupları katıldı.

AYRICA DENİZ KORUMA MODELİNİN MEVCUT SONUÇLARI VE ÜÇ ADALARIN ÖNÜMÜZDEKİ ÜÇ YILLIK KORUMA VE RESTORASYON YOL HARİTASI ELE ALINDI. PROGRAMDA UZMAN DALGIÇLAR EŞLİĞİNDE DALIŞ YAPILARAK SU ALTI GÖRÜNTÜLEME ÇALIŞMALARI DA YAPILDI.