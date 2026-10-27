Kentleri iklime ve afete hazırlayan yazılım ve malzeme çözümleri geliştiriliyor

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen COP31 Niğde Simülasyonu programında akademisyenler ve öğrenciler tarafından geliştirilen çevre dostu projeler tanıtıldı. Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, iklim değişikliğiyle mücadeleden sürdürülebilir tarıma, yenilenebilir yapı malzemelerinden akıllı sulama sistemlerine kadar çok sayıda çalışma katılımcıların ilgisini çekti.

Kenevir esaslı beton bloklar ve dayanıklılık testleri:

Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü tarafından öğrenci katkısıyla hazırlanan projede öne çıkan çalışma, kenevir esaslı ekolojik beton bloklar üzerineydi. Projeyi yürüten Dr. Öğr. Üyesi Şeyda Adıgüzel, kenevir betonun düşük gömülü karbon emisyonu nedeniyle tercih edildiğini belirtti. Çalışmada blokların dış yüzeyi titanyum dioksit ile kaplanıyor ve malzemenin yüksek sıcaklık, nem değişimleri ve ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılığı test edilerek iklim değişikliğinin yapı malzemeleri üzerindeki etkilerinin azaltılması amaçlanıyor.

CBS tabanlı kentsel yazılım ve karar destek mekanizmaları:

Etkinlikte tanıtılan bir diğer proje ise kentsel dönüşüm ve afet yönetimini hedefleyen bir yazılım sistemi oldu. Harita Mühendisliği Bölümü yüksek lisans öğrencisi Asiye Nur Şimşek tarafından TÜBİTAK 1001 kapsamında geliştirilen çalışma, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) tabanlı bir çözüm sunuyor. Yazılımın amacı, vatandaşların kentsel dönüşüm süreçlerine daha fazla dahil edilmesini sağlamak ve ilgili kurumların karar alma süreçlerini desteklemektir.

Aynı oturumda, tarımda su kaynaklarının verimli kullanımı için geliştirilen akıllı sulama projesi de dikkat çekti. Öğrencilerin hazırladığı sistemde çiftçilerce yüklenen fotoğraflar üzerinden bitki ve toprak durumuna göre ihtiyaç duyulan sulama miktarları belirlenip sulama planları oluşturulması hedefleniyor; bu sayede bilinçsiz sulamanın önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Tarımsal atıkların hayvan beslemede kullanımı:

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ulukışla Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Hatice Nur Kılıç ise TÜBİTAK 1002 kapsamında yürütülen çalışmasında tarımsal atıkların değerlendirilmesine odaklandı. Projede elma ve domates posası ile lahana yapraklarının kepek ve saman gibi katkı maddeleriyle silolanarak hayvan beslemede kullanılıp kullanılamayacağı araştırıldı. Kılıç, üretim sonrası atıkların değerlendirilebilmesinin hem ekonomik hem çevresel fayda sağlayacağını vurguladı.

Akademisyenler ve öğrenciler tarafından sürdürülmekte olan bu çalışmaların ortak hedefi, doğal kaynakların korunması, çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması, tarımsal verimliliğin artırılması ve iklim değişikliğine dayanıklı yaşam alanlarının oluşturulmasıdır.

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN COP31 NİĞDE SİMÜLASYONU KAPSAMINDA, AKADEMİSYENLER VE ÖĞRENCİLER TARAFINDAN HAZIRLANAN ÇEVRE DOSTU PROJELER TANITILDI.