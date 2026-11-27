Anıt kafedeki duvar aralığından çıkarılan kediye itfaiye müdahalesi

Hatay'ın İskenderun ilçesi Yenişehir Mahallesindeki anıt alanında bulunan bir kafede, duvar arasına sıkışmış bir kedi vatandaşlar tarafından fark edildi. Durumu görenler, kısa sürede yetkililere haber verdi.

Müdahale süreci:

Bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, sıkışmanın giderilmesi için duvarda çalışma başlattı. Ekipler dikkatli bir müdahale ile duvarı kırarak kedinin bulunduğu aralığa ulaştı.

Kurtarma ve sonrası:

Duvarın kırılmasıyla kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve olay yerinden alınarak güvenli hale getirildi. Olayla ilgili ek bir bilgi paylaşılmadı.

Mahsur kalan kedi, duvarın kırılmasıyla kurtarıldı