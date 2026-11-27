yarışmadan öne çıkan başarı:

Balıkesir Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (BAÜN TTO) tarafından "Sürdürülebilir Gelecek İçin İkiz Dönüşüm" temasıyla düzenlenen III. Uluslararası İnovatif Fikirler Proje Pazarında İnönü Üniversitesi ekibi birincilik ödülüne layık görüldü. Etkinlik, Balıkesir Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi ve 30 farklı üniversiteden katılan ekipler arasında toplam 102 proje değerlendirildi.

İnönü Üniversitesi'nin GreenRetrofit-AI: Mevcut binaların yeşil binaya dönüşümünde dijital ikiz, drone ve yapay zekâ destekli optimizasyon modeli adlı projesi jüri tarafından birincilikle ödüllendirildi. Projenin danışmanlığını Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Müslüm Murat Maraş ve Arş. Gör. Taha Burak Özdemir üstlendi. Takım kaptanı Mustafa Özdemir yönetiminde, Mühendislik Fakültesi öğrencileri Hivda Gözel, Utku Bera Özkan ve Efekan Adalı yer aldı.

GreenRetrofit-AI nasıl çalışıyor:

Tamamen yerli yazılım olarak geliştirilen GreenRetrofit-AI; drone ile veri toplama, üç boyutlu model oluşturma (dijital ikiz) ve yapay zekâ destekli optimizasyon teknolojilerini bir araya getiriyor. Yazılım, drone görüntülerinden elde edilen üç boyutlu bina modellerini NASA ve meteoroloji kaynaklarından alınan verilerle eşleştirerek binaların enerji potansiyelini dijital ortamda analiz ediyor.

Bu analizler kapsamında çatı ve cephe geometrileri inceleniyor, güneş paneli yerleşimine uygun yüzeyler belirleniyor ve farklı panel yerleşim alternatifleri yapay zekâ destekli model aracılığıyla binaya özgü koşullar ile güneş enerjisi potansiyeline göre karşılaştırılıyor. Böylece enerji verimliliği hedeflerine yönelik seçenekler yapısal ve üretimsel kıstaslarla birlikte değerlendirilebiliyor.

yapısal güvenlik ve optimizasyon:

GreenRetrofit-AI dijital ikiz üzerinden elde edilen bina geometrisi ve ölçü bilgilerini statik analizler, deprem performansı incelemeleri ve yapısal güvenlik değerlendirmelerinde kullanıma sunuyor. Sistem, güneş paneli yerleşimlerinin taşıyıcı sisteme getirebileceği ilave yükleri mühendislik analizlerinde değerlendirilmek üzere sağlıyor; böylece enerji verimliliği ve yapı güvenliği aynı platformda ele alınıyor.

İnönü Üniversitesi ekibinin elde ettiği bu uluslararası başarı, mevcut binaların sürdürülebilirliğe dönük dönüşümünde teknolojik entegrasyonun ve yerli yazılım çözümlerinin önemini bir kez daha gösterdi.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİNİN GREENRETROFİT-AI PROJESİNE ULUSLARARASI YARIŞMADA BİRİNCİLİK