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Hayrabolu'da ayçiçeği sezonu başladı, üreticiler tarlalarda mesaiye başladı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yaklaşık 344 bin dönümlük ayçiçeği ekim alanında hasat başladı; üreticiler sezonun ilk ürünlerini toplamaya başladı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 15:08

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EDİTÖR: Aslı Han

Hayrabolu'da ayçiçeği sezonu başladı, üreticiler tarlalarda mesaiye başladı

Hayrabolu'da ayçiçeği hasadı başladı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde ayçiçeği hasat sezonu başladı. İlçe genelinde birçok tarlada üreticiler sezonun ilk ürünlerini toplamaya başladı.

ekim alanı ve üretim:

Hayrabolu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gürcan Evin, ilçe genelinde yaklaşık 344 bin dönüm alanda ayçiçeği ekimi gerçekleştirildiğini belirtti. Bu geniş ekim alanı, bölgedeki tarımsal faaliyetin önemini ortaya koyuyor.

çiftçilerin çalışmaları ve beklentileri:

Evin, ayçiçeğinin bölge ekonomisi açısından önemli bir ürün olduğunu vurguladı. Hasat döneminin başlamasıyla üreticilerin tarlalarda yoğun bir çalışma içerisine girdiğini, tüm çiftçilere bereketli ve kazançlı bir hasat sezonu dilediğini aktardı.

HAYRABOLU İLÇESİNDE AYÇİÇEĞİ HASADI BAŞLADI

HAYRABOLU İLÇESİNDE AYÇİÇEĞİ HASADI BAŞLADI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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