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Söke'de yerleşim alanları modern yollarla kente bağlanıyor

Söke Belediyesi, Yenikent başta olmak üzere çeşitli mahallelerde yeni yollar ve modern kaldırımlar inşa ederek kent ulaşımını güçlendiriyor.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 14:39

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EDİTÖR: Aslı Han

Söke'de yerleşim alanları modern yollarla kente bağlanıyor

yeni yollarla ulaşım ağı güçlendiriliyor:

Söke'de mevcut yolların yenilenmesine yönelik çalışmalar sürerken, kentin ulaşım ağına yeni yollar kazandırılması amacıyla yürütülen işler de devam ediyor. Büyüyen yerleşimlerle birlikte trafik ve erişilebilirlik ihtiyaçlarına yanıt verecek altyapı adımları atılıyor.

Söke Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından daha önce Yenicami, Fevzipaşa, Cumhuriyet, Atburgazı, Sazlı ve Bağarası mahallelerinde başlatılan yeni yol yapım hamlesi, Yenikent Mahallesi çalışmalarıyla sürdürülüyor. Ekipler yeni yaşam alanlarındaki sokakları modern yol ve kaldırım düzenlemeleriyle buluşturuyor.

yenikent'te yürütülen çalışmalar:

Yenikent Mahallesi'nde yapılan düzenlemeler, yeni yerleşim alanlarının kent ulaşım ağıyla bütünleşmesini hedefliyor. Çalışmalar kapsamında sokakların standardı yükseltiliyor; yaya ve araç trafiği için daha düzenli, konforlu ve güvenli güzergahlar oluşturuluyor.

hedef ve belediye açıklaması:

Projenin amacı, hem mevcut yolların yenilenmesi hem de yeni yerleşim alanlarının kente dahil edilmesi olarak özetleniyor. Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan uygulamayı şu sözlerle anlattı: Söke’mizin bugününü güzelleştirken yarının ihtiyaçlarını da planlıyoruz. Bir yandan mevcut yollarımızı yeniliyor, diğer yandan yeni yaşam alanlarımızı modern yollar ve kaldırımlarla kentimizin ulaşım ağına dahil ediyoruz. Amacımız; daha güvenli, daha konforlu ve daha ulaşılabilir bir Söke’yi hep birlikte inşa etmek

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki ulaşım imkânlarının güçlenmesi ve yeni yerleşimlerin kent içi erişilebilirliğinin artması bekleniyor. Proje, yaşam alanlarının ihtiyaçlarına uygun, sürdürülebilir ve emniyetli ulaşım çözümleri sunmayı amaçlıyor.

YOL HAMLESİNDE SIRA YENİKENT MAHALLESİNDE

YOL HAMLESİNDE SIRA YENİKENT MAHALLESİNDE

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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