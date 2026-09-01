Gemlik sahilinde maviyle yeşili birleştiren 47 bin metrekarelik dönüştürme hamlesi

projeye genel bakış:

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gemlik ilçesi Manastır Sahil Yolu'nda yürüttüğü çalışmalarla sahil bandını daha yeşil, güvenli ve estetik bir kamusal alana dönüştürmeyi hedefliyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin sorumluluğunda yürütülen proje, toplam 47 bin metrekarelik bir alanı kapsıyor ve ’iklime uyumlu kıyı düzenlemesi’ anlayışıyla planlanıyor. Bu kapsamda hem kıyı güvenliği artırılacak hem de bölge halkının kullanımına yönelik yeni imkanlar yaratılacak.

ulaşım ve altyapı düzenlemeleri:

Projede sahil hattı üzerinde 2 kilometrelik bir güzergâhta yaya ve bisiklet yolları oluşturulacak. Aynı hatta sıcak asfalt kaplı çift şerit araç yolu yapılarak ulaşım konforu ve erişilebilirlik iyileştirilecek. Altyapı güçlendirmeleri arasında yağmur suyu drenaj sistemlerinin modernize edilmesi ve kıyı taşkınlarına karşı istinat ile kot yükseltme çalışmaları yer alıyor.

yeşil alan ve bitkilendirme:

Sahil düzenlemesinin merkezinde 7.200 metrekarelik yeşil alan tasarımı bulunuyor. Alan, ekolojik sürdürülebilirlik ve kıyı iklimine dayanıklılık esas alınarak; yerel ve adaptasyon kabiliyeti yüksek bitki türleriyle donatılacak. Su ihtiyacı az olan, bakım maliyeti düşük türlerin tercih edilmesiyle kaynak kullanımı optimize edilecek. Hasar görmüş ve ömrünü tamamlamış dört ağacın yerine yeni dikimler yapılırken, sahil bandına toplam 400 yeni ağaç kazandırılacak. Çalı ve yer örtücü bitkilerle mevsimsel renk değişimleri ve görsel süreklilik sağlanacak; oturma alanları, gölgelikler ve dinlenme cepleri yaya kullanım konforunu artıracak.

kıyı güvenliği ve sürdürülebilirlik:

Gemlik Körfezi kıyı bandında proje, yağmur suyu taşkınları ve deniz taşma risklerini azaltmaya odaklanıyor. Bu kapsamda yapılacak istinat duvarı ve kot yükseltme çalışmaları ile kıyı hattının uzun vadeli korunması amaçlanıyor. Güçlendirilecek drenaj sistemleri sayesinde hem günlük kullanımda hem de aşırı yağış durumlarında sahil hattının dayanıklılığı artırılacak.

Sosyal donatı ve spor alanlarına yönelik müdahaleler de projede önemli yer tutuyor. Mevcut 850 metrekarelik basketbol sahası yenilenirken, yeni basketbol ve voleybol sahaları, çocuk oyun alanları ve sosyal kullanım alanları inşa edilecek. Tüm bu düzenlemeler tamamlandığında Gemlik sahil bandı; mavi ve yeşilin uyumlandığı, ekolojik açıdan sürdürülebilir, estetik ve nitelikli bir kamusal yaşam alanına dönüşecek.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, GEMLİK İLÇESİ MANASTIR SAHİL YOLU’NDA YÜRÜTTÜĞÜ BAKIM, ONARIM VE ALTYAPI GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARIYLA SAHİL BANDINI DAHA YEŞİL, GÜVENLİ, DAYANIKLI VE ESTETİK HALE GETİRİRKEN BÖLGEYE YENİ SPOR ALANLARI DA KAZANDIRIYOR.