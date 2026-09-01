Palamut sezonu Tekirdağ tezgahlarında: balıkçılar ilk avdan memnun

Tekirdağ'da ilk palamutlar tezgahlarda

Tekirdağ'da av yasağının sona ermesinin ardından gece yarısı denize açılan balıkçılar, sabahın ilk ışıklarıyla ağlarına takılan sezonun ilk palamutlarıyla kıyıya döndü. Süleymanpaşa ilçesindeki balıkçı tezgahlarına getirilen balıklar kısa sürede satışa sunuldu.

Balıkçılar ve tezgah hareketliliği:

Av yasağının kalkmasıyla birlikte ilk ağlarını denize atan Tekirdağlı balıkçılar palamutla dönerek tezgahları doldurdu. Sabahın erken saatlerinde satışa çıkan palamutların tanesi 100 ila 150 TL arasında alıcı buldu ve vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Balıkçı Bekir Erol, sezonun başlangıcına ilişkin değerlendirmesinde, "Palamut kendini gösterdi, balıkçıların da yüzü gülüyor, vatandaşların da yüzü gülüyor. Palamudun bol olması herkesi sevindirdi. Palamudun bol olması herkesin yararına. Palamutla başladık, devam eder inşallah" dedi.

Kooperatiften değerlendirme:

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu da av yasağının sona ermesiyle denize açılan balıkçıların ilk avdan palamutla dönmesinin sevindirici olduğunu belirtti. Pehlivanoğlu, gece boyunca ağlara bol miktarda palamut takıldığını söyledi.

Pehlivanoğlu, bazı teknelerin avlanmak için Karadeniz'e gittiğini, bazılarının ise Tekirdağ'da faaliyetlerini sürdürdüğünü aktardı. Balığın bol olmasının hem balıkçıları hem de vatandaşları memnun edeceğini vurguladı.

Sezonun ilk palamutlarının tezgahlarda yerini almasıyla hem balıkçılarda hem de tüketicilerde bir hareketlilik yaşandı; uygun fiyat umuduyla vatandaşlar tezgahlara yöneldi. Palamutun sezon boyunca izlenecek seyrinin, hem arz hem talep açısından belirleyici olacağı ifade ediliyor.

SEZONUN İLK PALAMUTLARI, SABAHIN İLK IŞIKLARIYLA TEZGAHLARDAKİ YERİNİ ALDI.